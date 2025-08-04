真摯友人！友邦駐聯合國常任代表組團訪台 將晉見副總統

友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團抵台，外交部國際組織司司長孫儉元（左一）代表接機。（外交部提供）

2025/08/04 21:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團應我國政府邀請，今（4）日至9日訪問台灣。外交部指出，訪團成員長期堅定支持及協助我國推動參與世界衛生組織（WHO）等聯合國專門機構，是我國真摯友人，在台期間將晉見副總統蕭美琴，並拜會勞動部長洪申翰、陸委會副主委梁文傑等。

外交部說明，訪團成員包括瓜地馬拉常代José Francisco Calí Tzay大使及夫人、海地常代Ann-Kathryne Lassègue大使及夫婿、馬紹爾群島副常代Samuel K. Lanwi, Jr.及夫人等6人，其中，瓜地馬拉與海地常代均是首次訪台。

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外交部指出，該團在台期間將晉見蕭美琴，並拜會洪申翰、梁文傑、原民會副主委谷縱．喀勒芳安、國家人權委員會副主委紀惠容、數位發展部資源管理司長曾文方及國家災害防救科技中心主任秘書李維森等，以及接受立法院長韓國瑜、衛福部次長林靜儀及外交部次長葛葆萱等款宴；另將拜會國合會並進行文化參訪。

外交部表示，該團成員長期堅定支持及協助我國推動參與WHO等聯合國專門機構，是我國的真摯友人，此行除實地瞭解我國政經發展現況及「總合外交」內涵外，並將就聯合國體系關切的議題與我國政府相關部會交換意見，協助確保我國所制訂政策符合國際趨勢，以利達成「Taiwan can help」及「Taiwan can lead」目標。

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