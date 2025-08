黃國昌要公開關稅談判保密協議 許美華：不是蠢就是壞！

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。(資料照)

2025/08/04 23:52

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國對台灣徵收20%暫時性關稅,總統賴清德表示談判仍在進行中,但基於保密協議無法說明,卻遭民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌質疑黑箱,要求行政院進行專案報告,公開台美協商內容。對此,反紫光奇遊團成員許美華痛批,在談判過程中一直叫政府公開談判內容的人,不是蠢就是壞!

許美華4日在臉書發文,「其實黃國昌要求公布台美關稅談判的『保密協議』,正完美示範了一件事,就是,為什麼關稅談判需要『保密協議』!我本來以為,任何企業或國家要談判商業、貿易協議,雙方都會先簽保密協議(Non-Disclosure Agreement,簡稱NDA),談判過程不對外公開,這算是基本常識!我又錯了!」

請繼續往下閱讀...

「為什麼需要保密協議?企業談判是為了避免消息走漏、內線交易。國家之間的商業貿易、關稅談判,簽下保密條款,互相對話限於談判代表,不然美國人怎麼知道該跟誰談?如果不簽保密條款,過程隨時直播上網,無數人指手畫腳,今天談到這裡、明天又要翻臉,到底要怎麼談下去?保密條款的精神就是,不需要知道的人,就不要知道。意思是,沒有參與談判的人,都不需要知道,這在談判協商過程中,叫做『need-to-know-basis』」

她接著說:「在談判過程中,一直叫政府公開談判內容的人,不是蠢就是壞!去問一下日本人、韓國人,日韓在談判結束之前,有對國內公開談判內容嗎?他們是談完才公布內容好嗎!保密條款不是黑箱,是維護談判過程雙方誠信、效率的必要條件。台美關稅協議,談完之後,內容就會公諸於世了,談完不公開是要怎麼執行?我就問!拿當年服貿來比台美關稅談判過程,是最蠢的對照。再說一次,當年馬政府派人在上海跟中國談服貿協議,台灣社會沒有人知道。所以才會有當年國策顧問郝明義那篇驚嚇發文『我們剩不到24小時了!』,現在的台美關稅談判,台灣有哪個人不知道我們正在跟美國人談判?」

「任何談判協議,最後都會有生效條件的附帶條款,商業談判通常是,必須經過董事會同意。『Subject to board approval』,如果商業合約還需要經過政府審查,就會再加一條『Subject to government approval』。國家談判也是一樣,會有生效的附帶條款。如果協議內容需要立法機關同意,就是『Subject to legal/legislature approval 』。所以,藍白政客跟支持者不用急,對台美關稅談判結果有高見,之後都有機會讓你們發揮的。」

最後許美華表示,「之後,如果立法院不願支持台灣對美國增加投資跟開放市場的條件,儘管否決沒關係,有更好的談判策略儘管提出來,看美國人願不願意接受?如果最後台美關稅協議因此破局,被美國課高關稅,廠商要找誰負責?請政客自己出來扛!我現在很平靜,關稅談判的主流民意要怎樣我都接受,反正全民共業,why should I care?」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法