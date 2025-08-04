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    黃國昌要公開關稅談判保密協議 許美華：不是蠢就是壞！

    民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

    2025/08/04 23:52

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國對台灣徵收20%暫時性關稅，總統賴清德表示談判仍在進行中，但基於保密協議無法說明，卻遭民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌質疑黑箱，要求行政院進行專案報告，公開台美協商內容。對此，反紫光奇遊團成員許美華痛批，在談判過程中一直叫政府公開談判內容的人，不是蠢就是壞！

    許美華4日在臉書發文，「其實黃國昌要求公布台美關稅談判的『保密協議』，正完美示範了一件事，就是，為什麼關稅談判需要『保密協議』！我本來以為，任何企業或國家要談判商業、貿易協議，雙方都會先簽保密協議（Non-Disclosure Agreement，簡稱NDA），談判過程不對外公開，這算是基本常識！我又錯了！」

    「為什麼需要保密協議？企業談判是為了避免消息走漏、內線交易。國家之間的商業貿易、關稅談判，簽下保密條款，互相對話限於談判代表，不然美國人怎麼知道該跟誰談？如果不簽保密條款，過程隨時直播上網，無數人指手畫腳，今天談到這裡、明天又要翻臉，到底要怎麼談下去？保密條款的精神就是，不需要知道的人，就不要知道。意思是，沒有參與談判的人，都不需要知道，這在談判協商過程中，叫做『need-to-know-basis』」

    她接著說：「在談判過程中，一直叫政府公開談判內容的人，不是蠢就是壞！去問一下日本人、韓國人，日韓在談判結束之前，有對國內公開談判內容嗎？他們是談完才公布內容好嗎！保密條款不是黑箱，是維護談判過程雙方誠信、效率的必要條件。台美關稅協議，談完之後，內容就會公諸於世了，談完不公開是要怎麼執行？我就問！拿當年服貿來比台美關稅談判過程，是最蠢的對照。再說一次，當年馬政府派人在上海跟中國談服貿協議，台灣社會沒有人知道。所以才會有當年國策顧問郝明義那篇驚嚇發文『我們剩不到24小時了！』，現在的台美關稅談判，台灣有哪個人不知道我們正在跟美國人談判？」

    「任何談判協議，最後都會有生效條件的附帶條款，商業談判通常是，必須經過董事會同意。『Subject to board approval』，如果商業合約還需要經過政府審查，就會再加一條『Subject to government approval』。國家談判也是一樣，會有生效的附帶條款。如果協議內容需要立法機關同意，就是『Subject to legal/legislature approval 』。所以，藍白政客跟支持者不用急，對台美關稅談判結果有高見，之後都有機會讓你們發揮的。」

    最後許美華表示，「之後，如果立法院不願支持台灣對美國增加投資跟開放市場的條件，儘管否決沒關係，有更好的談判策略儘管提出來，看美國人願不願意接受？如果最後台美關稅協議因此破局，被美國課高關稅，廠商要找誰負責？請政客自己出來扛！我現在很平靜，關稅談判的主流民意要怎樣我都接受，反正全民共業，why should I care？」

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