桃園市長張善政率團訪日 赴香川縣取經瀨戶內藝術祭

桃園市長張善政（右）率團訪問日本，4日前往香川縣廳，拜會香川縣知事池田豐人（左）。 （桃市府提供）

2025/08/04 21:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政率團訪問日本，今（4）日前往香川縣廳，拜會香川縣知事池田豐人與香川縣議會議長谷久浩一，雙方就城市交流現況與未來可能合作議題，進行廣泛討論。

張善政表示，香川縣是桃園市的友好城市，雙方交流熱絡，也是桃園互動最頻繁的城市之一，此次回訪展現雙邊深厚友誼；他也提到，瀨戶內國際藝術祭是世界知名的藝術盛會，香川縣把最美的風景和最美的藝術結合在一起，令人十分嚮往，桃園地景藝術節將於明年舉辦，瀨戶內國際藝術祭相關規劃與籌辦方式，值得桃園學習，期待未來香川、桃園在文化議題層面，能夠建立更緊密的連結。

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池田豐人表示，他曾於今年2月率團參與「2025 台灣燈會在桃園」，受到桃市府熱情接待，非常高興張市長率團回訪，期待未來桃園、香川雙方持續強化城市交流。谷久浩一表示，非常歡迎桃園市政府來訪香川，期待雙方合作關係進一步深化，未來共創合作契機。

張善政此行率領桃市府副秘書長金志聿、文化局局長邱正生拜會香川縣廳，香川縣議會日華親善議員聯盟會長大山一郎、香川縣議會副議長氏家孝志、香川縣知事公室長植松和弘、香川縣文化藝術局局長吉川健司等人，均一同出席與會。

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