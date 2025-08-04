駁台美關稅黑箱 行政院：談妥將送國會審議

行政院發言人李慧芝強調，未來台美談妥協議後，將依法送國會審議，沒有「黑箱」問題。（資料照，行政院提供）

2025/08/04 19:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕在野黨要求政府公開台美關稅談判保密協議及談判細節，行政院今（4）日強調，包括各國與美談判都有簽署保密協定，且歷次實體磋商後都有對外說明談判進度與觸及議題，未來台美雙方談妥協議內容後，將依法送國會審議，沒有「黑箱」問題。

行政院發言人李慧芝指出，世界各國與美國談判都遵循國際經貿談判慣例，簽署保密協議，在與美方完成協議前不公布談判細節，台灣與其他國家都在相同慣例上進行；歷次實體磋商後，政府皆有對外說明談判進度與觸及的議題，未來台美雙方談妥協議內容後，將依法送國會審議，也將向社會各界妥善說明，並無外界所謂「黑箱」等問題。

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李慧芝強調，從美方於4月初公布各國對等關稅開始，政府便積極與可能受影響的產業、工會以及農漁民等各界代表進行座談；而行政院長卓榮泰在8月1日也已請經濟部、農業部、勞動部等相關部會再次瞭解可能受影響的第一線產業及勞工的需求，進一步檢視強化韌性特別條例原規劃的930億支持方案是否需要調整，部會也持續與產業、工會及農漁民溝通及說明。

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