台中踩舞嘉年華找許淑華代言 綠議員批：與在地無關連有何助益？

台中市長盧秀燕找南投縣長許淑華「跨界」代言台中國際踩舞嘉年華，挨批她跟在地有何關連。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/04 19:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際踩舞嘉年華今年邁向10週年，首度前進清水區舉辦，引進比利時知名動畫藍色小精靈IP加強活動品牌行銷，更力邀南投縣長許淑華擔任活動代言人，台中市長盧秀燕曝原因，除許淑華是全台最美縣市長，也是藍色小精靈收藏達人。但台中市海線市議員王立任與楊典忠不以為然，質疑許淑華跟在地既無關連、也非舞蹈專長，找外縣市政治人物代言台中市活動，能對活動行銷或刺激在地經濟產生多大助益？根本只是盧的政治操作。

邁入第10年的台中國際踩舞嘉年華定9月27、28日在清水區舉行，活動首度走出台中市區，沿著清水區中山路至紫雲巖辦理，以海線文化結合國際舞蹈為主軸，匯集來自歐洲、日本、韓國及東南亞等國內外19組舞蹈團體，呈現舞蹈嘉年華。

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盧秀燕今除宣布活動首度引進國際IP藍色小精靈加強活動品牌行銷，更力邀收藏有3000多隻藍色小精靈的收藏達人、全國最美縣市長許淑華代言，更向她商借400多隻藍色小精靈在市府舉辦特展，一起行銷台中國際踩舞嘉年華。

不過，海線地區市議員、市議會民進黨團總召王立任指出，十分歡迎踩舞嘉年華到海線舉辦，相信海線民眾也十分期待，但10週年的活動，市府找來跟在地毫不相關的外縣市首長代言，竟只因許淑華收藏很多藍色小精靈，代言理由既突兀又牽強，畢竟收藏是許淑華的個人興趣，跟台中有何關係？更看不出能帶動刺激在地消費的力道；他批評盧秀燕雖號稱上班不談政治，恐又是一番政治操作。

楊典忠也指出，台中國際踩舞嘉年華緣自前市長林佳龍創辦國際踩舞祭，展現台中市民的創意與活力，並邀請國際踩舞團體與台灣學校、民間表演團體共同展演行銷台中，建立觀光特色，活動主角應該是民眾與踩舞團體，融合在地文化特色與音樂、舞蹈；這次加入所謂國際IP卡通人物藍色小精靈，已跟活動性質無關且讓人摸不著頭緒，市府又為了這個IP，找許淑華借展還當代言人，若要加強行銷，為何不跟開幕在即的海洋館一併行銷，而是找政治人物宣傳收藏30年的卡通玩偶，好不容易在海線舉辦國際級活動，籲盧秀燕多用點心加強地方行銷，挽救地方觀光產業。

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