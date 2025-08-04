台灣淪陷象徵民主防線崩潰 袁紅冰宣布成立「保台國際志願軍」 ！

中國流亡作家袁紅冰。（資料照）

2025/08/04 23:20

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台文攻武嚇不斷，加上2027「攻台時程表」瘋傳，美軍多名高層也頻繁公開示警，台海局勢受到國際高度關注。熟悉中共體制內情的中國流亡作家袁紅冰，今天（4日）站出來宣布成立「保台志願軍」，抵抗中共對台武力侵略，並稱將在台灣摧毀中共軍事入侵意圖後就會自動解散，絕不謀求任何私利。

綜合外媒報導，袁紅冰先前已多次警告，中國國家主席習近平意圖在2027年透過發動台海戰爭，來達成他在第二十一大第四度連任的政治目標。今天他和台灣「正藍軍」及台派人士召開記者會，共同發起「保衛自由台灣國際志願軍」計畫，會中宣布創建宣言，直指由15億人構成的華文世界，台灣是唯一一片自由淨土，台灣是獨立於中共暴政的自由實體，對於共產極權統治下的「黑暗大陸」而言，台灣代表的是自由的召喚、民主的希望。

請繼續往下閱讀...

袁紅冰表示，極權專制和自由民主的歷史性決戰，態勢已然成形，戰場就在台灣海峽，結果將決定全球人類未來百年，甚至是更長時間的命運，而台灣將成為人類對抗共產極權在全球擴張的重要節點，因此他號召成立「保台志願軍」，與台灣人民並肩作戰，絕不讓自由台灣感到孤獨，世界各國政府和人民，都能支持並援助創建志願軍。他強調，台灣一但淪陷，將象徵民主防線全面崩潰，屆時將衝擊整個東亞，甚至是全球的自由秩序。

袁紅冰還說，「保台志願軍」的宗旨是協助台灣人守護國家主權，任何人不得以任何名義、任何方式假借志願軍之名，進行任何募捐活動，志願軍運作經費，由志願軍參加者自行籌措。在協助台灣摧毀中共軍事入侵後，志願軍就自動解散，絕對不會在過程中謀求任何利益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法