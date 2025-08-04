新竹縣藍白合 拚823大罷免大失敗

台灣民眾黨國家致理學院主任翟本喬（右2）下午跟國民黨竹2選區立委林思銘（左2）等人合體，宣告藍白正式在新竹縣合作抵制大罷免行動。（記者黃美珠攝）

2025/08/04 18:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣民眾黨國家治理學院主任翟本喬、新竹黨部副主委林碩彥等今天下午跟新竹縣第2選區國民黨立委林思銘合體，對新竹縣鄉親高喊「公投投同意，台灣有電力；罷免不同意，新竹更有利」的口號，宣告正式開啟藍、白在新竹縣的合作，將一起宣講反對大罷免，號召鄉親支持林思銘留在國會。

林思銘也宣布，他將在16日於縣府前廣場舉辦反惡罷造勢晚會，22日則在竹東戲曲公園舉辦選前之夜，號召反惡罷。

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翟本喬說，民眾黨站出來支持林思銘，更深遠意義在藍白致力藉由這次合作樹立良好榜樣，共同在任一選區整合超過半數的民意出來，就對的事情投票。

他說，全面性罷免欠缺民主正當性，非當初設計罷免制度所料想、期待的場面。罷免應是對表現不好且極度惡劣的民代所做，而非僅因某個政黨反對執政黨就要遭遇全面被罷免。另從實務上看，他肯定林思銘替地方爭取預算、建設、通過好的法案，成績有目共睹。民眾黨則因支持對的事情、對的人，不因黨派而有所不同，所以公開力挺林思銘。

林思銘說，藍白合作從這屆立委第2次會期就開始，也確實因此推動了很多福國利民的法案和政策。民進黨選輸就翻桌，違反民主政治原則的罷免行動之不受民眾認同，726已因此翻船一次，現在執政黨不是優先面對嚴峻的關稅等國際議題、或中南部的風災救災和復建工作，仍持續操作823大罷免，這才更擴大藍白合作的面向，他相信藍白合，一定會讓大罷免持續大失敗。

國民黨立委林思銘說，反對大罷免，他將在816於竹北舉辦大型造勢活動，822則在竹東取辦選前之夜。（記者黃美珠攝）

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