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    文總指大支2月才當選執委 王鴻薇：拿完補助後來當執委 有這麼好康的事情？

    針對文總指「大支」是今年2月選出的新任委員，未參與2023年至2025年「校長兼撞鐘」的預算核定，國民黨立委王鴻薇質疑，「前面拿完補助，後面來當執委，有這麼好康的事情嗎」？（資料照）

    針對文總指「大支」是今年2月選出的新任委員，未參與2023年至2025年「校長兼撞鐘」的預算核定，國民黨立委王鴻薇質疑，「前面拿完補助，後面來當執委，有這麼好康的事情嗎」？（資料照）

    2025/08/04 17:47

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今日質疑，饒舌歌手大支身為文總執行委員，又領文總補助，是「球員兼裁判」，文總變「賴總」。文總則表示，大支是今年2月選出的新任委員，並無參與2023年至2025年「校長兼撞鐘」的預算核定，因此完全沒有「球員兼裁判」的情況。對此，王鴻薇下午說，「前面拿完補助，後面來當執委，有這麼好康的事情嗎？台灣有這麼多的文化人，歌手、導演、表演團體，有誰有這樣的待遇？」

    王鴻薇今日指出，大支的「人人有功練」音樂工作室，依文總指示，接受證交所的補助，沒有利益迴避公然圖利文總自家委員。文總這種「球員兼裁判」的給錢方式，是哪門子的規定。

    文總則回應，「校長兼撞鐘」是2023年開始的計畫，文化總會年度預算皆為前一年審核，而曾冠榕（大支）為2025年2月18日透過文總全體會員投票選出的新任委員，並無參與2023年至2025年「校長兼撞鐘」的預算核定，因此完全沒有「球員兼裁判」的情況。

    對此，王鴻薇說，「前面拿完補助，後面來當執委，有這麼好康的事情嗎？台灣有這麼多的文化人，歌手、導演、表演團體，有誰有這樣的待遇？」

    對於大支稱，歌詞描述的是親身經歷，及對大環境的觀察反思，王鴻薇表示，拿納稅人的錢去補助攻擊在野黨、五月天的作品，這樣適合嗎？那是不是應該去檢討補助有沒有問題，文總敢檢討嗎？執委就是你們自己人，文化部有檢討嗎？只是想盡辦法的推託之詞。

    王鴻薇還說，如果有人拿台北市、台中市的補助，去攻擊賴清德總統、民進黨，民進黨與賴總統接受這樣的標準嗎？別模糊焦點。

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