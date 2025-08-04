南投水里農會內鬥！當權派遭控不遞補理事 在野派提告

南投水里鄉農會內鬥升高，在野派監事劉素雲（右二），偕同農會在野派4名理事到南投地檢署，控告理事長蕭志全違法亂紀、妨害公務。（記者劉濱銓攝）

2025/08/04 17:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉農會理事會內鬥升高！農會在野派今日到南投地檢署提告妨害公務等罪，指控當權派理事長蕭志全違法亂紀，未依南投縣政府公文指示進行新任理事遞補，反而讓已遭解職的當權派郭姓理事繼續出席理事會，進行非法的會議表決；蕭志全回應，由於郭姓理事資格不符，係因縣府程序違法，以致審查無效，郭已提出訴願，須待訴願結果出爐，他才會進行解職或遞補。

水里鄉農會監事劉素雲，今偕農會在野派4名理事到南投地檢署按鈴控告蕭志全，指出蕭某的當權派5席理事，其中郭姓理事因土地問題，經縣府審查認定資格不符，因此喪失理事資格，縣府於6月30日行文撤銷郭的理事資格，且須在7月30日完成新任理事遞補。

請繼續往下閱讀...

在野派指控，蕭不服縣府審查結果，在農會違法亂紀，甚至讓郭繼續在7月出席理事會，還參與表決，甚至決定動用農會的經費，向主管機關縣府農業處提告，蕭某荒腔走板行徑，以及違法的會議表決，嚴重戕害農會運作與形象，因此提告盼司法介入，藉此撥亂反正。

蕭志全表示，縣府因沒收農會的審查權利，逕自審核郭姓理事資格，最後還撤銷其職務，由於程序違法，因此審查無效，農會日前已向縣府提告，郭某也提出訴願，在訴願結果出爐前，他無法依據無效的審核結論進行新任理事遞補，對於在野派理事提告，他予以尊重。

南投水里鄉農會內鬥升高，現任理事長蕭志全因未進行新任理事遞補，遭在野派理事提告。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法