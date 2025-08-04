盧秀燕提關稅解方「繼續談判爭取更低」 張禹宣諷：幼童也知道

因應美國關稅，盧秀燕與中部7縣市首長召開線上會議。（市府提供）

2025/08/04 20:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應美國宣布對台課徵20%對等關稅，有望於2028年代表國民黨角逐總統大位的台中市長盧秀燕，昨天（3日）邀集新竹市到嘉義市的8縣市首長召開中台灣區域治理平台線上會議共商對策，提出「15項解方」。不過媒體人張禹宣看完盧秀燕等人提出的「解方」後，忍不住酸「聽君一席話，如聽一席話」，砲轟毫無建設性。

針對20%對等關稅，我國總統賴清德已明確表示這只是暫時性關稅，協商仍在繼續進行，談判團隊將全力爭取更低關稅，但藍白仍持續攻擊中央，痛批賴政府「黑箱」、「喪權辱國」。盧秀燕昨天更大動作邀請嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等8縣市首長，召開中台灣區域治理平台線上會議，針對美國對等關稅商討對策。

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會後，盧秀燕等人提出15項解方，分別是持續談判爭取更低稅率、穩定匯率支持產業、支持編列特別預算、中央減列之地方補助款應盡速回補、加速普發1萬元、要求凍漲水電油等大眾民生物價、保障勞工就服權益、保護農業堅守防線、公開產業清單稅碼、公開關稅談判內容及交換條件、協助產業分散海外市場、補助產業國際參展、強化產業人才培育、政府應持續滾動式產業調查及與地方政府溝通對話、標示產地總量管制等。

對此，張禹宣今天在政論節目上批評，「盧秀燕她是準總統候選人，所以我要看看如果給她擔任總統的話，她有什麼高見，結果第一個她所提出來的『解方』，叫做『持續談判爭取更低稅率』……黃國昌不愧是妳的副手耶，聽君一席話，如聽一席話，她的第一點是要繼續談，稅率要更低......全台灣2350萬人誰講不出這種話？妳去問幼稚園的小朋友都知道要說『談判更低』，大家都會耶！稍微訓練過的狗叫個兩聲，牠都知道要談判更低耶！」

針對第二點「穩定匯率支持產業」，張禹宣直言，「你們不是都說匯率跟談判結果都掛勾在一起嗎？趙少康不是說20%加12%等於32%嗎？所以那12%在你們國民黨的邏輯裡面也是談判條件之一嗎？這是朱立倫講的喔，朱立倫從頭到尾堅稱說匯率是被美國壓下來的喔，無關自由市場經濟。我們的央行再三強調匯率是自由市場經濟，是國民黨一直強調說是為了配合美國，所以我們匯率才會一直狂升喔，這是你們國民黨邏輯嘛！然後妳現在跟我講說要持續談，要更低，然後匯率要穩定下來，這是悖論耶！請問一下妳要怎麼做到？」

至於藍白一再主張「普發1萬」救經濟，普發現金對關稅有幫助，張禹宣也質問，「秀燕啊，萬安啊，友宜啊，你們的錢也拿來嘛！你們地方也可以發啊，財劃法你們不是從中央尻一成五統籌分配嗎？你們現在補助款也要，統籌分配也要，妳又說發錢是『解方』，說1萬塊是救關稅的大解方嘛，你們再三這樣強調，那你們為什麼地方上不發？發最有用啊，那妳也發啊！我還看到有什麼『保障勞工權益』，這已經廢到我不知道怎麼吐槽了，這我也會講啊！」

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