用納粹符號不道歉反造謠扯賴清德 民進黨譴責國民黨冥頑不靈

國民黨在臉書製作圖卡，拿網紅八炯連結總統賴清德。（圖取自中國國民黨KMT臉書）

2025/08/04 17:07

〔記者陳昀／台北報導〕網紅八炯被爆試圖仿效納粹引發熱議，國民黨在臉書稱賴清德總統曾高度肯定以納粹老鷹為代表圖示的419「拒絕統戰守護台灣」大會，難道賴與納粹同行？對此，民進黨譴責國民黨趁機移花接木，以造謠方式惡意連結賴總統，並痛斥國民黨主席朱立倫多次提及「納粹說」，國民黨高層發起的活動更出現納粹裝扮與符號，至今未道歉，國民黨冥頑不靈，還造謠他人。

民進黨發言人韓瑩表示，納粹帶來的戰爭與種族滅絕，是人類近代歷史上非常巨大的傷痛，反人類的行為必須受到最嚴厲的譴責，民進黨的態度非常一致，強烈譴責任何使用納粹符號的行為，台灣社會絕不允許相關威權、反言論的言論與宣傳出現。

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韓瑩指出，對於國民黨竟然趁機移花接木，以造謠方式惡意連結賴清德總統，民進黨必須予以強烈譴責。朱立倫日前不僅多次提及「納粹說」，引起社會譁然；由國民黨中央與地方黨部高層發起的罷免民進黨立委活動中，竟驚見領銜人宋建樑使用納粹相關符號，造成國際社會強烈抗議。

韓瑩說，國民黨屢屢踩到國際社會底線，破壞台灣民主形象，朱立倫至今仍無一句道歉，態度惡劣、堅不認錯。對於國民黨冥頑不靈還造謠抹黑總統的雙標行徑，應受到社會的唾棄，也必須強烈譴責。

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