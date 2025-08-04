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    八炯學納粹挨轟！Cheap看傻：難怪離民意這麼遠還不知

    網紅「閩南狼」陳柏源（右）昨晚突上傳影片爆料，控訴戰友八炯（左）已走向極端。（資料照）

    網紅「閩南狼」陳柏源（右）昨晚突上傳影片爆料，控訴戰友八炯（左）已走向極端。（資料照）

    2025/08/04 16:36

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源昨晚突上傳影片爆料，控訴戰友八炯已走向極端，甚至模仿納粹操弄群眾情緒。雖然八炯已道歉，並稱是「私下跟朋友自嘲」，已經深刻反省，但百萬網紅Cheap不領情表示，「這不是把中國嚇跑，是把台灣人嚇壞，用納粹的手段去反共，最後只會像納粹一樣，毀掉自己、也毀掉台灣」。

    Cheap今在臉書發文分析，閩南狼說，早在4月19日前，他就發現八炯越來越極端跟偏激，還私下說，自己正在研究納粹，因為納粹也是反共的，想仿效納粹的演講方式、學習納粹操弄群眾情緒，還說要「找出一群猶太人」來讓群眾發洩怒火。

    他傻眼表示，納粹是人類歷史的地獄代名詞，是絕對不能碰的，「自稱是民主鬥士，卻學納粹演講？說自己是台派，卻崇拜極權？兄弟，這不是把中國嚇跑，是把台灣人嚇壞，用納粹的手段去反共，最後只會像納粹一樣，毀掉自己、也毀掉台灣」。

    他也早在之前就認為，若走向極端只會使中間選民唾棄，大罷免也才會以失敗告終，「不就是我之前講的，極端嚇跑了中間選民，失敗了還在檢討一萬塊，難怪一開始會預測可以罷免10到15個，離民意這麼遠還不知道」。

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