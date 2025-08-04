「八炯」效法納粹爭議延燒 德國在台協會遭出征後回應了

德國在台協會今（4日）下午回應，稱本會譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示。（德國在台協會臉書）

2025/08/04 15:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源昨（3日）晚上傳影片爆料，昔日戰友、反共網紅「八炯」效法納粹，引發爭議；受到此事件影響，有不少網友湧入德國在台協會的臉書專頁留言，要求出面說明；對此，德國在台協會今（4日）下午回應，稱本會譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示。

網紅「八炯」效法納粹爭議延燒，德國在台協會遭到網友出征，許多網友跑到德國在台協會7月31日關於U12世界盃的貼文底下要求出面譴責「八炯」，許多網友留言酸諷：「該起床了，有人說要學納粹欸，你們怎麼看？」、「說好的譴責呢？」、「我想問一下，貴協會有沒有要譴責八炯啊？」、「搬椅子來等聲明，記得不要雙標喔」、「納粹復活拉，德國在台協會別當作沒看到。」留言飆破1400則。

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今下午德國在台協會終於發出聲明，臉書PO出柏林歐洲被害猶太人紀念碑照片，聲明指出在納粹政黨統治期間，造成歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與被謀殺。大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。本會譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的説法或行爲。

不過網友仍不領情，怒批「講得這麼含糊，是怕得罪誰嗎」、「譴責誰，不敢說嗎？」、「你們這個協會真的拉低了台灣人對德國的印象」、「就這樣？沒了？」、「譴責誰啊？譴責誰不說，不就等於沒譴責？」。還有網友貼出當初德國在台協會譴責朱立倫的聲明，質疑德國在台協會雙標，「怎只打中文阿？之前英文德文都上耶，笑死」。

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