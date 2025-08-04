「人工智慧基本法」名稱確定 多數條文無共識送朝野協商

立法院教育及文化委員會4日繼續審查人工智慧基本法草案，國科會主委吳誠文（中）、數位發展部政務次長林宜敬（左）列席會議，逐條討論草案內容。（記者羅沛德攝）

2025/08/04 15:00

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院交通委員會、教育及文化委員會今日聯席審查「人工智慧基本法」草案，討論聚焦在政府推動AI應注意個人資料保護、確保勞動者的勞動權益、資料開放與共享，並應妥善規劃資源整體配置，辦理AI相關產業的補助或提供租稅、金融等優惠措施，不過，大多數條文都因為立委們不同意見，沒有共識，僅確認名稱為「人工智慧基本法」，最後召委葛如鈞決議將草案送出委員會，條文保留交付朝野協商。

國民黨立委柯志恩表示，「人工智慧基本法」的制定對於提升台灣在全球人工智慧領域的競爭力，具有里程碑的意義，遺憾的是，行政院迄今沒有院版送來立院審查，6月審查時委員會還做出決議，要求盡速提出院版，沒想到今天依然「掛鴨蛋」，實在應予譴責。

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柯志恩指出，民進黨政府宣稱要掌握AI發展契機，將2017年訂為台灣AI元年，同年8月推出「AI科研戰略」，總統賴清德擔任行政院長時還提出為期4年的「AI行動計畫」、2019年蔡政府也公布AI基本法草案。沒想到口號震天價響，但歷經6年多時間，在野黨聲聲催促下，迄今還法案難產，連一個影子也沒有，「行政部門的說詞是還要跨部會協調，我不相信，有那麼複雜困難嗎？堂堂一個行政院協調不出一個AI基本法，這不是大笑話嗎？還奢談什麼AI內閣、科技產業創新？如此低落的行政效率，卓內閣不覺臉紅嗎？」最後在葛如鈞主持下繼續審查討論，將條文送出委員會，總算往前推進一步。

國民黨立委萬美玲表示，這部草案明確了政府推動AI的責任與方向，也為資料治理、演算法透明、研發創新、教育應用與人才培育建立基本架構。法案後續將進入朝野協商階段，會持續推動修法，確保台灣能讓人工智慧與人本同行，迎向AI時代。

國民黨立委黃健豪也說，此案已延宕8年，歷時3屆總統，賴清德2017年擔任行政院長時就喊出「AI行動計畫」，直到2025年8月4日，行政院依然處於被動狀態，且今年4月16日、6月11日的聯席會議，甚至也決議行政院應於七月底前提出版本，但依舊空白一片。今天的討論，他針對個人資料保護執行層面有疑義，但個人資料保護法主管機關，又僅是籌備處層級，列席官員說他們只能「協助」個資保護，不只瀆職，更像是在利用行政官僚卡關。其它委員關切包含勞動權益、資料共享、兒少保護、產業獎補助、租稅金融優惠等，種種討論及行政院的回覆，讓人以為這是AI基本法第一次的討論會議。

討論最後，朝野黨團及政府相關單位都無共識，僅部分法條及兩個附帶決議通過，主要都在規範科技政委督導數發部、國科會、教育部及衛福部於該法三讀通過之後3個月內完成兒少、人權、性別影響評估，以保障民眾權益。

立法院交通委員會、教育及文化委員會今日聯席審查「人工智慧基本法」草案。（翻攝牛煦庭臉書）

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