他4月質疑遊行標誌仿納粹遭版主嗆沒讀書 八炯自爆後網瘋朝聖

網紅八炯4月19日在總統府前的凱達格蘭大道仿效納粹德國帝國鷹。（合成圖）

2025/08/04 16:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源爆料，昔日戰友八炯私下研究「納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，甚至承認419遊行的標誌是仿效納粹帝國鷹；早在4月遊行標誌曝光後，就有網友質疑與納粹標示相似，當時遭到包含版主在內的網友攻擊，現在八炯承認後，許多人紛紛回去朝聖。

網紅八炯4月19日在總統府前的凱達格蘭大道，舉辦「拒絕統戰，守護台灣」活動，當天就有網友在PTT政黑板發文質疑「總覺得這圖上的標誌好像在哪見過」，並貼上納粹黨黨徽帝國鷹的圖示，直呼「這還真是會讓人誤會呢」。

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當時底下遭到網友攻擊「唉唷讀個書是會要你命嗎？」、「完全不一樣，你眼睛殘障？」、「這已經是常識不足了」、「視力有問題要儘早就醫不要拖」。連政黑板版主都留言嗆原PO「又是一個看到老鷹就高潮的沒讀書的」、「美國國徽有老鷹欸 你在哭？」。

不料在「閩南狼」爆料八炯自承419遊行的標誌是仿效納粹帝國鷹後，許多網友紛紛回去朝聖該篇文章，原先留言成為網友訕笑的對象，「朝聖樓上一堆低能」、「留言區被打臉」、「真的超好笑」、「先知總是寂寞」、「看推文真的超好笑」。

針對八炯納粹爭議，民進黨發言人吳崢今被問及此事表示，根據八炯公開回應的說法，這是內部的反串跟開玩笑，八炯也意識到這樣的符號是不妥的，所以稍早已錄製影片道歉；吳崢強調，民進黨的態度非常一致，譴責任何消費、運用納粹符號的行為。

德國在台協會也強調，本會譴責所有關於納粹手勢與符號的使用與標示、包含任何崇拜、讚美或淡化納粹主義的説法或行為。

「閩南狼」爆料八炯自承419遊行的標誌是仿效納粹帝國鷹。（圖擷自PTT）

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