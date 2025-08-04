網紅八炯曾「研究納粹」 朱立倫：共同唾棄極端、拒絕仇恨

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/08/04 14:23

〔記者林欣漢／台北報導〕網紅「閩南狼」陳柏源昨晚爆料，昔日戰友八炯私下研究「納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，國民黨主席朱立倫今日表示，放任操弄仇恨，我們將會失去整個社會的自由。呼籲共同唾棄極端、拒絕仇恨，為下一代守住一個真正自由的台灣。

朱立倫指出，中華民國的民主，是我們所有人心中的驕傲，更是國民黨始終捍衛的價值。我們深信，一個健康的社會，能夠包容多元的聲音；一個成熟的民主，更應當珍惜不同理念的對話。因此，當執政黨以民主為名發動罷免，卻實質上成為對內尋找敵人，排除反對黨派的武器。我們不由得會想起，歷史上曾經以民主取得政權，卻逐步走向極端專制的知名案例。

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「我之所以不斷對政治極端運動提出示警，是因為歷史的教訓。」朱立倫表示，仇恨是民主最可怕的腐蝕劑。當一個社會將異議者貼上標籤，清除所謂的「雜音」時，若不及時警醒，我們失去的，將不僅是幾個人的聲音，是整個社會的自由。

朱立倫說，民主的核心，是「與異議者共存」，而非「消滅異議者」。我們示警，是為了防止極權再現，守護台灣得來不易的民主。但令人痛心的是，現在執政者的側翼，卻真的考慮仿效「納粹」這個詞彙，做為整肅異己、打壓言論的政治武器。他們的目的不是警世，而是鬥爭；不是反省，而是煽動。這種操弄，是對民主最惡毒的模仿，也是對歷史上受難者最大的褻瀆。

朱立倫表示，他想告訴所有台灣民眾，當你們看到執政者用國家的力量，去圍剿、清算所有不同立場的聲音時，這就是台灣民主正在面臨的真實警訊。執政者如何走向極權，往往是在對異議的「零容忍」中悄然壯大。「真正的民主，絕不該只剩下一種聲音。」

朱立倫強調，國民黨將與所有愛好自由的國人站在一起，堅定地走一條包容、理性、多元的道路。我們守護的不僅是一個政黨的理念，更是整個台灣的民主未來。中華民國必須要是一個，不管任何出身、信仰、宗教以及政治立場都能平等相待，理性溝通的國家。讓我們共同唾棄極端、拒絕仇恨，為下一代守住一個真正自由的台灣。

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