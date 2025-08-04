力挺核三延役公投 童子賢：非核家園落後世界潮流

民眾黨今舉辦核三延役公投相關記者會，和碩董事長童子賢（左）與民眾黨主席黃國昌與會表達意見。（記者陳逸寬攝）

2025/08/04 14:31

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨推動的「核三延役公投」將於8月23日舉行投票，民眾黨主席黃國昌今邀請和碩董事長童子賢、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修等人召開記者會呼籲民眾投下「同意」票。童強調，當前台灣能源政策是目標正確、方法錯誤的典型案例，非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候。

童子賢指出，曾歷經核災的美國與日本，反而率先理性回歸核能，美國三哩島電廠已重啟，並獲微軟簽署20年合作契約，日本則在再生能源發展受阻後，明確設定2030年達到核電佔比22%的目標。他強調，這些國家以科學、務實克服恐懼，值得台灣借鏡。

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童續指，以瑞士為例，不論是土地面積、或山地佔據國土75%，都和台灣地理環境類似，但2024年，瑞士使用30.5%的核能，加上他們充沛的阿爾卑斯山的水力發電和約7.5%的太陽能，共構成瑞士有98%發電是不排碳的發電，這是個非常值得敬畏的數字，若再放眼歐盟，2024年總計是23.3%核能使用。

童子賢提及，當前台灣能源政策是「目標正確、方法錯誤」的典型案例，非核家園曾是自己深信的信念，但在反覆檢視相關數據與國際發展趨勢後，他清楚意識到，非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候。

童子賢認為，現在台灣，只要一次颱風，就足以讓整體綠能系統面臨重創與停擺，反映出台灣再生能源在極端氣候下的脆弱與不穩定性，政府發展綠能的努力值得肯定，但方法錯誤，代價將由全體人民承擔。

黃國昌表示，推動核三延役公投的目的，不是為了對抗誰，而是為了守護台灣的未來。台灣正處於關鍵的歷史轉捩點，能源的選擇將深刻影響產業的競爭力、環境的永續與人民的生活品質，自己曾在2018年「以核養綠」公投時採取反對立場，但歷經這幾年台灣綠能推動的困境與火力發電的高度依賴，如今他選擇回到「務實、理性、科學」的立場，支持核三延役。

推核三延役 黃國昌：為了更安全、穩定的台灣

「我們不是為了便宜的電費，而是為了更乾淨、更安全、更穩定的台灣。」黃強調，這是一場必須集體面對的選擇，不該被黨派或意識形態綁架。他深信這一代台灣人是最真切感受到氣候變遷與電力不穩所帶來影響的一代，也應該是最勇敢願意行動的一代。

翁曉玲表示，台灣肺癌已連續21年位居癌症死因首位，其中非吸菸者佔比極高，空污影響不容小覷。民進黨政府過去以執照到期為由全面停核，卻讓燃煤與天然氣火力電廠全開，導致碳排年年飆升、空污日益惡化；如今立法院已完成修法，為核電廠延役鋪設法制基礎，中央政府不該再推諉卸責，投下同意讓核三延役重啟的一票，告訴總統賴清德，「我們要健康，不要髒空氣。」

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