譴責八炯「研究納粹」 時力轟：自由、民主不容任何混淆

閩南狼（右）指八炯「模仿納粹」煽動民意。（資料照）

2025/08/04 14:02

〔記者林哲遠／台北報導〕網紅「閩南狼」陳柏源昨晚爆料，昔日戰友八炯私下研究「納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，認為已背離反共初衷。時代力量今日發文譴責，並強調反對中國共產黨、反對納粹，是自由、民主的共同理念，這樣的價值選擇，不容任何混淆。

時代力量指出，對「納粹」零容忍，是民主社會的底線，納粹政權，是人類最惡劣的罪行。他對全球社會造成的苦難，是戰爭浩劫、種族滅絕、思想審查與政治迫害。這樣的行徑，不應被拿來比喻、戲謔，更絕不應被複製、效仿。

請繼續往下閱讀...

「這樣清楚的底線，不因任何立場、黨派而有所不同。」時力強調，針對網紅「八炯」遭揭露曾有意效仿納粹言行，並且挪用納粹符碼一事。儘管他已拍攝影片致歉，並解釋為自嘲與反串，本黨仍要表達嚴厲譴責，更希望社會認真嚴肅看待這件事情。

時力續指，這並非台灣近期第一起與「納粹」相關的爭議。從國民黨青年軍的納粹手勢、朱立倫主席的發言，再到近日八炯的事件。我們必須很嚴肅的說，這些缺乏歷史記憶、背離轉型正義真諦的言行，都會對台灣的國際形象造成嚴重的損害，更會傳達錯誤的訊息給國際社會。

時力認為，言論有公眾影響力者，應清楚意識到言語的分量與界線，不論抱持著什麼樣的出發點，都無法作為消費歷史創傷的遮羞布，任何消費、模糊、挪用納粹符號的言行，都是不可被容忍的。

時代力量重申，所有關心民主、熱愛台灣、反對威權的夥伴們，更應該以尊重歷史、拒絕仇恨的方式，來爭取更多人的支持。反對中國共產黨、反對納粹，是自由、民主的共同理念，這樣的價值選擇，不容任何混淆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法