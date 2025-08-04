申請護照高峰得等逾4小時 審計部籲外交部擴增線上申換護照

審計部決算報告指出，高峰期間民眾等候申換護照的時間，平均需等待1.16小時至4.64小時，建議外交部研酌擴增線上申換護照的可行性。（資料照）

2025/08/04 14:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾申換護照需求增加，外交部今年起正式實施「有條件式線上申換護照」以紓解現場排隊及等候申換護照人潮。審計部決算報告指出，高峰期間民眾等候申換護照的時間仍然稍長，平均需等待1.16小時至4.64小時，建議外交部研酌擴增線上申換護照的可行性。對此，外交部表示，領務局將持續研議擴大「有條件式線上申換護照」適用對象。

審計部「113年度中央政府總決算審核報告」指出，領務局112年間動支第二預備金9億1710萬餘元，購置空白護照、增購護照印製設備、增僱臨時及勞務委外人力、借用場地，擴增網路預約名額至每日2200名，其他各辦事處計750名；但113年支援人員歸建、場地管理機關收回等因素，領務局護照預約名額調整為每日550名至670名不等。

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審計部於今年4月21日至5月5日間於領務局全球資訊網查詢發現，平均高峰等待人數為26至375人，如每人僅辦理1件申換案，以領務局每小時處理20件至120件的服務量能計算，高峰期間平均每人等待時間為1.16小時至4.64小時不等，其中領務局及外交部中部辦事處民眾平均等候時間分別逾3小時及4.5小時，現場等待時間冗長。

審計部也在今年4月28日至領務局「個人申辦護照網路填表及預約系統」查詢結果，領務局最快預約日期為6月2日，等候時間逾1個月，顯示服務量能尚未能與民眾當前需求完全契合。

審計部報告指出，我國有戶籍國民出境人數已經恢復疫情前水準，審計部已函請領務局通盤檢討研謀相關精進措施，舉如商借固定場地、重新配置或進用人力等，並研酌擴增有條件式護照辦理範圍等線上申換護照的可行性，期盼能減少民眾現場等待時間，提升發照效能。

外交部：研議擴大「有條件式線上申換護照」適用對象

對此，外交部表示，我國護照申辦量雖已不若112年般呈現爆炸性成長，但尚未回復疫情前之常態，在112及113年相關支援人力於114年已全數退場之情境下，現有人力負擔仍重。

外交部指出，據以前年度經驗，國人申辦護照以透過旅行社代辦及預約申辦等方式占比較高（112年度分別約47％及25％），領務局將持續研議擴大「有條件式線上申換護照」適用對象，並規劃數位轉型，朝向填表線上化、流程無紙化、製發智能化、人力精簡化、分析數位化等5面向努力，以提供優質便民服務。

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