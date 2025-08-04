解放軍盛宴7上將「集體消失」 軍事專家：反習力量整肅習近平人馬

中國領導人習近平。（路透資料照）

2025/08/04 14:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國防部7月31日在北京人民大會堂舉行招待會，慶祝解放軍建軍98週年，主桌上卻罕見缺席7名現役上將，包括武警部隊司令員王春寧等人「集體消失」。軍事專家分析，這是解放軍派系反撲，解放軍裡面反習近平的力量，在整肅習提拔的人馬。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日受訪表示，這是重大政治訊號，因為解放軍每年都會在建軍滿週年前舉辦招待會，同時替10月1日中國國慶暖身，這次招待會19上將少7位，全都是習近平人馬或「禁衛軍」。

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蘇紫雲指出，包括中共軍委副主席何衛東、武警部隊司令員王春寧、武警部隊政委張紅兵、海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智、陸軍政委秦樹桐、軍委政治工作部常務副主任何宏軍上將。其中的秦樹桐、袁華智、王春寧等，均為前中共軍委政治部主任苗華舊部。

蘇紫雲進一步說，今年狀況除7名解放軍上將缺席外，先前已有前兆出現。7月21日解放軍軍報在頭版發布1篇「牢固立起政治幹部形象威信」文章，指出中央軍委近日印發《關於大力弘揚優良傳統 全面肅清流毒影響 重塑政治幹部形象威信的若干規定》，此規定重申對政治幹部強化政治忠誠、恪守黨性原則、公道正派用人、堅持身先示範等立規明矩，洋洋灑灑共7個方面、22條。

蘇紫雲分析，此顯示軍中派系在反撲，鎖定習近平提拔上來的人進行整肅，比較特別的是，這次整肅對象是以政工系統幹部為主，顯示解放軍內部反習近平的力量，已經超乎習能掌握的範圍。

蘇紫雲研判，現在軍委、軍委或軍區的主事者，習近平人馬已經被清理乾淨。其實從火箭軍開始，再到軍工系統，以及前國防部長李尚福、苗華等人被清洗完，顯示解放軍內部派系鬥爭非常激烈。

他強調，軍隊建設的核心是政工系統，習近平當年整肅徐才厚等將領，放上來的苗華等人都出事了，可見習近平的牆角被刨底挖光。因為中國是「黨指揮槍」，指揮槍的核心神經是軍中政委，當政委遭到整肅，代表黨領導要往下操作的神經，已被拔掉了。

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