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    稱台美「暫定稅率」 童子賢：好奇若低於20％會「被要求什麼」

    和碩董事長童子賢今天受訪指出，，他相信目前台美關稅20%是一個暫定的稅率，如果比20%低，他好奇的是到底台灣要被對方要求什麼條件，這也是談判的主談人辛苦的地方。（記者陳逸寬攝）

    和碩董事長童子賢今天受訪指出，，他相信目前台美關稅20%是一個暫定的稅率，如果比20%低，他好奇的是到底台灣要被對方要求什麼條件，這也是談判的主談人辛苦的地方。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/04 13:31

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國日前公布台灣適用關稅「暫時性稅率」20%，和碩董事長、玉山科技協會理事長童子賢今（4）日受訪時表示，他相信目前台美關稅20%是一個暫定的稅率，如果比20%低，他好奇的是到底台灣要被對方要求什麼條件，這也是談判的主談人辛苦的地方。

    童子賢受訪時指出，今天是來討論核三延役的，就726大罷免內閣改組問題他不太擅長，也不是他的職責所在。面對美國關稅談判，全世界貿易夥伴面對美國高強度姿態，所有談判都很困難，就像台中市長盧秀燕所言，所有人都能做政府的後盾，因為談判並非一個黨派跟美國政府談判，這個談判是攸關台灣的經濟發展跟台灣的出口產業。

    童子賢強調，在談判的時候難免會有很多困難的事情必須要做決策，這個階段並不是討論內閣人選是否更替的一個時間點。

    此外，針對盧秀燕認為應公開談判內容，童子賢回應，商業談判在特定階段需要向交易所申報，偶爾可以適度公開，不過關稅談判是否要一五一十地公開，他沒有十足的研究，這個部分就見仁見智。

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