黃國昌轟台美關稅談判「黑箱」 吳思瑤諷：搞黑箱誰比得上你

民眾黨團總召黃國昌召開黨團協商「行政院長就臺美關稅談判進程進行專案報告一案」。（記者陳逸寬攝）

2025/08/04 14:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國對台灣徵收20%暫時性關稅，總統賴清德表示仍在談判中，但基於保密協定無法說明，卻遭民眾黨主席兼黨團總召黃國昌質疑黑箱，並於今（4日）上午召開朝野協商，要求行政院長卓榮泰進行專案報告。對此，民進黨團幹事長吳思瑤直言，黃國昌要求提前公開台美談判細節，甚至交出保密協定，是全球國會罕見做法，痛批其去年才承認自己搞黑箱，如今卻反過來指控別人，「神也是黃國昌！鬼也是黃國昌！」

吳思瑤今日在立院黨團朝野協商時表示，黃國昌將朝野協商當成質詢場合，缺乏程序尊重。她強調，目前與美國談判的百餘國都未公開保密協定，台灣若提前公開，恐損談判利益，「到時誰來負責？」她強調，等台美談定後，行政團隊自然會向國會報告。

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吳思瑤隨後在「Threads」發文點名黃國昌，指他去年5月16日才在直播中親口承認搞黑箱，自己在國會擴權法案中「搞黑箱」，稱是「最高機密」。如今卻批評台美談判不公開是黑箱，甚至要求交出保密協議。

吳思瑤嘲諷，全世界沒有一個國家的國會，關稅還沒談定就要求全公開細節；全世界沒有一個國家的在野黨，連「保密協定」都敢要求公開。更扯的是，全世界更沒有一個國家的國會議員，審查法案最後一刻才拿出黑箱版本，「搞黑箱，誰比得上黃國昌！神也是黃國昌！鬼也是黃國昌！」

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