核三重啟是不負責任的賭局 民團籲823投不同意

台灣蠻野心足生態協會等公民團體，呼籲大家就「核三重啟公投」投下「不同意」。（圖由台灣蠻野心足生態協會提供）

2025/08/04 13:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團推動「重啟核三」公投，將於823舉行投票。公民團體今於立院舉行記者會，指核三廠有恆春活動斷層通過，事故風險遠較地質穩定的核電廠更高，且核三廠曾發生過多次核安事故及輻射污染事件，重啟核三顯將增加核電廠勞工與鄰近居民的健康風險，呼籲大家就「核三重啟公投」投下「不同意」。

台灣蠻野心足生態協會等民團，今邀請屏東縣監督核能安全委員會委員、美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維、慈濟大學公共衛生學系副教授謝婉華、前核電職災勞工李桂林，說明反對核三重啟的理由。

請繼續往下閱讀...

賀立維表示，40年前，核三由規劃、設計、建造以至於運轉，都是以40年的壽命為其基本依據，任何要求延長運轉或停役後的重啟，並非是由公投就可以決定它的安全性。他說，1座核電廠由開始的磨合期與壽命終結的磨損期，是風險最高的階段。「核三重啟是1種核能技術與安全上不負責任的賭局。」

賀立維以核電大國美國佛州「水晶河核電廠」（Crystal River）的延役作業失敗為例，此核電廠與核三同為壓水式反應爐（PWR），原計畫於2009年更換蒸汽產生器，以延長機組運轉年限。然而，最終卻演變成1場災難而決定永久停機。台灣若在制度與風險評估資料都尚未準備完善的情況下貿然重啟，其後果難以預料。

謝婉華指出，2011年福島核災事故後，小朋友的甲狀腺癌發生率明顯上升。除了癌症，核災後也出現了焦慮、憂鬱、PTSD、家庭破裂、社會隔離等問題。光是心理健康的影響，就讓許多災民幾年都走不出來。

謝婉華強調，這不是一場可以賭的風險。不是說今天安全無虞，未來就沒事。核災的後果是漫長、代價高昂，甚至會跨世代的痛苦與究責。「我們不反對科學發展，但反對用一整個世代的健康去換一次可能出錯的賭注。」

曾服務於台電核電廠的儀器技術員李桂林表示，他從民國63年起，長年駐守在核一、二廠的高輻射區域，當年台電未提供足夠的教育訓練與輻射防護措施，自民國69年起，他歷經一連串輻射相關職業病。他以自身經歷警醒社會：「核三重啟不只是能源政策的選擇，更是對生命安全的考驗。」

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，公投主文雖以「通過整體安全評估」核三重啟的前提，但安全評估無法完全確保安全。核三廠40年來狀況不斷，好不容易屆齡除役，不該再重啟威脅國人健康、安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法