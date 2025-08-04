朝野協商一團亂！主席黃國昌「烙跑」 民進黨團慘「被消音」

立法院今天舉行黨團協商，討論邀請行政院長卓榮泰就台美關稅談判進程到立法院專案報告，左為會議主席民眾黨團總召黃國昌，右為國民黨團首席副書記長羅智強。（記者陳逸寬攝）

2025/08/04 13:04

〔記者林哲遠／台北報導〕美國日前公布台灣適用關稅「暫時性稅率」20%，立法院民眾黨團總召黃國昌今（4）日召開朝野協商，要求行政院長卓榮泰到立法院就台美關稅談判進行專案報告。民進黨團主張應待台美談判取得共識後再報告，國民黨與民眾黨團卻堅持本週五（8日）就要，協商到一半，會議主席黃國昌突然離席，交由民眾黨立委張啓楷代理主持，引爆口角衝突，張啓楷更關閉民進黨團等人麥克風，最終協商無共識。

立法院民眾黨團日前提案，邀請行政院院長率同相關部會首長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」於1個月內進行專案報告並備質詢。」民眾黨團總召黃國昌今日召集朝野協商，並邀請政院、經貿談判辦公室副總談判代表列席說明。

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民進黨主張談判有共識再報告

民進黨立委蔡易餘發言時表示，民進黨團同意邀請政院就關稅草案的方針進行報告，但現階段很多會被保密協議扣住，沒辦法把應保密的事項講出來，邀請行政院長來的時間應該是跟待美國有共識後再來進行。

蔡易餘認為，台美仍在談判中，只能信任談判團隊，讓他們繼續去爭取關稅，當他們取得跟美國共識後，立院再來邀請行政院來報告，開放哪些、會對國內產業哪些衝擊等，在此時此刻，既然談判還沒完成，並有保密協議狀況下，應放手給他們去談。

黃國昌問，各黨團是否同意本週五（8日）、下週二（12日）請行政院長卓榮泰到立院報告，他說，可以請卓榮泰「自行拿捏」保密條約的內容，但至少能報告衝擊影響評估。

羅智強呼應黃國昌 質疑民進黨談判能力

民進黨團幹事長吳思瑤發言時抨擊，她沒有看過會議主席把朝野協商當質詢，把官員叫上去，坐在下面質詢，呼籲程序上還是要彼此尊重。她說，在野黨急切地要求現在要公開，但目前與美談判的100多個國家都尚未公開談判中的保密協定，台灣的國會卻要求公開，若因此造成談判負面效果誰來負責。她強調，台美談定後，行政團隊就會來國會報告。

黃國昌質問，民進黨團是不贊成行政院長卓榮泰週五、下週二來報告？所以民進黨立場是談定以後再來？如果接下來，一個月沒談定不用來，兩個月沒談定也不用來？所以民進黨團是拒絕卓榮泰來報告？

國民黨團首席副書記長羅智強則說，關稅的結果沒有什麼暫時性，8月7日就會開始了，難道針對這個確定結果，卓榮泰沒有義務來國會做報告？此外，執政黨在談判前做得四大讓步包含，阿拉斯加天然氣、匯率升值、國防預算提高、台積電赴美設廠等，他對民進黨談判能力真的極度懷疑。

主席黃國昌先離席 趕赴民眾黨記者會

豈料，協商尚未完成，黃國昌卻因為要趕赴民眾黨召開的核三延役公投記者會突然離席，並交由民眾黨立委張啓楷主持會議引發民進黨團質疑。吳思瑤詢問，主席離場是什麼意思？還會回來嗎？民進黨團書記長陳培瑜也問，是要等黃國昌回來，還是會由張啟楷做協商結論？張啓楷說，他是代理主席，最後會協商結論。

緊接著，陳培瑜提及，民眾黨團提案是「一個月」內請卓榮泰專案報告並備質詢，但黃國昌卻要求本週五與下週二；張啓楷反嗆，一個月內不就包括週五與下週二？蔡易餘強調，民進黨團支持民眾黨原提案一個月內報告，但不同意本週五馬上召開，雙方就時間上吵個不可開交。

吳思瑤：民進黨要求韓國瑜召集協商

吳思瑤表示，很遺憾，這麼重要的協商會議主席黃國昌甩頭走人，民進黨團希望今天協商沒有結論，可以請立法院長韓國瑜再召集協商。

張啓楷則說，國民黨跟民眾黨明確要求週五行政院進行專報，可是遭到民進黨反對；吳思瑤強調，民進黨團主張韓國瑜再召開朝野協商；張啓楷則回應，依照議事規則可以直接進到院會，不見得要經過韓院長；民進黨團則痛批，他們要求交由韓院長召集朝野協商，雙方就是否交由韓協商相互批評、交火。

約莫近10分鐘後，張啓楷將民進黨團的麥克風關閉，吳思瑤等人不滿被消音，憤而離席。

張啟楷最後宣告，本案沒辦法取得共識，藍白兩黨希望週五進行專報，但遭民進黨反對，因此後續依照議事規則、立法院職權行使法等相關規定辦理。

立法院今天舉行黨團協商，討論邀請行政院長卓榮泰就台美關稅談判進程到立法院專案報告，民眾黨團總召黃國昌擔任朝野協商會議主席，卻中途離席。（翻攝國會頻道）

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