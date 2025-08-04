據點遭潑酸、反罷文宣涉「偷渡」！南投罷馬批恐嚇、行政不中立

罷免立委馬文君的「All罷馬」罷團，指控據點遭潑酸恐嚇，場地也遭破壞丟垃圾、吐檳榔汁等。（「All罷馬」罷團提供）

2025/08/04 12:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在8月23日投票，「All罷馬」罷團今質疑位在埔里鎮的罷馬據點，遭潑灑酸性液體恐嚇，另在國姓鄉的村民大會開會通知單，不僅刻意要求攜帶印章出席，還涉嫌「偷渡」挾帶反罷文宣，嚴重違反行政中立，要求警方與相關單位重視處理。

「All罷馬」罷團表示，近期位在埔里的罷免志工據點不僅遭人破壞文宣物、亂吐檳榔汁，甚至有不明人士潑灑疑似硫酸的腐蝕液體，散發強烈刺鼻味，部分宣傳物還受損，罷免團隊已展開蒐證並將報警。

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另在國姓鄉南港村的村民大會開會通知單，以往都在11月開會，但今年卻在823罷免投票前召開，甚至挾帶「偷渡」馬文君的反罷文宣，尤其通知單還註明要帶印章，令人質疑南投是否重演726花蓮罷免投票時，有選務人員違規收集印章，涉嫌不當收集個資。

國姓鄉公所回應，村民大會攜帶印章是用來簽到，若民眾沒帶，也可簽名就好，至於挾帶反罷文宣則不可能，這會違反行政中立，不排除是誤會，或遭移花接木，有關村民大會舉辦時間，則由村長與當地民眾決定，公所並未涉入，也與823罷免投票無關。

埔里警方表示，有關罷免據點遭潑酸，目前並未接獲報案，但今得知後已派員至現場採證調查，以釐清是否有嫌犯涉案。

南投罷免立委馬文君的「All罷馬」罷團，指控據點遭潑酸性液體恐嚇，地面都有腐蝕痕跡。（「All罷馬」罷團提供）

南投罷免立委馬文君的「All罷馬」罷團，指控據點遭潑酸性液體恐嚇，地面都有腐蝕痕跡。（「All罷馬」罷團提供）

南投國姓鄉村民大會開會通知單，「All罷馬」罷團質疑挾帶反罷文宣，並刻意要求攜帶印章，有行政不中立與收集個資嫌疑。（「All罷馬」罷團提供）

南投國姓鄉村民大會開會通知單，「All罷馬」罷團質疑刻意要求攜帶印章，有收集個資嫌疑。（「All罷馬」罷團提供）

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