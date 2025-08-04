藍白拿前瞻治水預算消費南部 他列舉資料打臉：雙北拿更多

南台灣近來豪雨連連造成淹水災情，被藍白批評拿了前瞻治水預算卻成效很差。圖為台南市安南區淹水情況。（資料照）

2025/08/04 13:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南台灣近來豪雨連連造成淹水災情，國民黨、民眾黨批評這些地方拿了前瞻治水預算卻成效很差，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌特地列舉歷年預算情況，批評藍白「每次都要用前瞻消費南部，卻從不敢提雙北坐享千億的防洪成果」。

張育萌臉書指出，前瞻治水預算分別為「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」、「全國水環境改善計畫」，都是從2017年起算橫跨9年度的中長程計畫，台南2項加起來拿了174億、高雄106億、嘉義縣132億，沒想到就變成藍白攻擊的目標，還有人謾罵「百億治水哪裡去？怎還年年淹水？」

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張育萌說，事實上台北市和新北市早在1999年前就靠中央拿了1158億做「台北防洪計畫」，之後又拿到437億做基隆河整治。從1980年代到前瞻預算為止，中央投入雙北治水經費已持續超過40年，雙北累計領到1739億的治水預算。

張育萌表示，相較之下，中央政府從2006年才開始給台南「易淹水地區水患治理計畫」194億，加上前瞻預算和水利署、內政部、農業部、交通部的治水經費，台南至今總計才拿466億、高雄也只有278億。

張育萌強調，全國最高標準的防洪保護就在大台北地區，並且是以「200年頻率」的洪水建立堤防、疏導大漢溪和新店溪的洪流，再透過二重疏洪道分洪，假如洪水超過這個標準還是會淹水。

張育萌指出，台南週末的總降雨量已超過200年頻率，其中安定區3小時下了234毫米，已經達到500年頻率的等級，這已經不只是大雨了，完全可以說是災難片。

張育萌批評，藍白民意代表在雙北享受40年來的治水成果，如今卻盡情操作南部的苦難，例如王鴻薇所謂「錢花到哪裡去了？是不是有人A錢」，以及黃國昌「前瞻預算又落入綠友友口袋裡去？」等質疑，讓他不禁感嘆如此消費災難的政治人物「不是笨，就是壞」。

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