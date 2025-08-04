中國籍花蓮村長鄧萬華被解職 張亞中：國民黨應積極捍衛

孫文學校總校長、中國國民黨主席參選人張亞中。（翻攝臉書）

2025/08/04 12:51

〔記者林欣漢／台北報導〕花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華未放棄中國籍，8月1日起被富里鄉公所解除職務。孫文學校總校長、中國國民黨主席參選人張亞中表示，國民黨應積極捍衛陸配的完整參政權，包括在立法院提出修法、提供法律援助與政策聲援，以及提出長期政策論述，他強調，國民黨有重建社會信任的責任，這正是一個關鍵契機。

張亞中認為，內政部這種選擇性適用法律的作法，不僅侵害個人權益，也動搖法律的穩定性，讓陸配公民權淪為政治工具。

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內政部昨說明，擔任公職者，負有國家忠誠義務，其如有不服，得依法提出訴願。

張亞中說，民進黨政府的此項新作法，當然是源於其意識形態的台獨立場，藉此形塑「兩岸兩國」的氛圍，升高兩岸敵意，以爭取綠營支持者認同，鞏固民進黨的選票。

張亞中指出，作為強調尊重中華民國憲法、「反對台獨」與支持兩岸交流的政黨，國民黨不能在這場爭議中保持沉默，更不能閃躲迴避。陸配不僅是台灣家庭的重要一環，也是2300萬人共同社會的一部分。她們納稅、服公民義務，更應享有完整的政治參與權。

張亞中認為，國民黨必須從三方面積極作為，首先，立法院提出修法，即刻推動明文保障陸配在台設籍滿十年可取得完整參政權的立（修）法，以避免行政機關任意詮釋。第二、提供法律援助與政策聲援：成立專責小組協助鄧萬華、史雪燕等個案提起行政訴訟，並以政黨名義公開聲援，向社會傳達國民黨維護基本人權與憲政秩序的決心。

張亞中表示，第三、提出長期政策論述：把陸配權益納入國民黨的兩岸政策藍圖，明確主張兩岸人民是「同屬一個憲政架構下的人民」，以此對抗民進黨的「兩國論」操作。

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