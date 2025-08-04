父親告別式採佛教法會儀式 葉林傳：奠儀全捐公益

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳。（資料照）

2025/08/04 12:38

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財6月20日於家中辭世，享壽84歲。葉林傳表示，父親過世因事發突然，諸多後事待辦，加上遭逢巨變，心情起伏，一直未向外界說明後續，代表家族向各界關心致謝，告別式8月7日將在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳以佛教法會儀式進行，奠儀將全數捐助公益。

葉林傳指出，七日（週四）將於台北市懷愛館景行樓一樓景明廳（原台北市第二殯儀館）舉行法會，行禮儀式區分10時30分、12時00分兩時段，以免參加公祭人員等待時間過久。

請繼續往下閱讀...

他提到，父親生前不喜麻煩他人，母親也要求各項後事低調進行，在此向各界致意，懇辭各界贊助各式陣頭，也請避免持旗幟動員朋友出席。

另經家族決議，已交由禮儀公司統一製作花卉布置的款項、法會現場各方致贈的奠儀，全數捐助公益，將其父的愛心化為實際行動。他說，對於各界的厚意，家族將在法會現場製作電子芳名錄予以答謝。

葉林傳在臉書發文表示，父親告別式將以佛教法會儀式進行。（圖取自葉林傳臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法