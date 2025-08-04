中央補助百億改善治水，藍白執政5縣市同意發包卻未完成決標。（資料照）

2025/08/04 12:17

〔記者謝君臨／台北報導〕經濟部水利署補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，截至今年3月已核定近百億元，但經審計部查核發現，工程案件經同意發包，而未完成決標作業者，計有台中市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、連江縣等藍白執政5縣市共9件，顯示工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調的積極功能等情事，應研謀改善。

立法院日前在藍白立委人數優勢下，表決通過「政院將補助款足額撥付地方政府公決案」。但，審計部113年度決算報告顯示，地方政府去年執行中央補助款情形，並未達成預期成效。

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審計部指出，水利署辦理全國水環境改善計畫，計畫期程為106年9月至今年8月，計畫總經費271億餘元，以中央政府前瞻基礎建設計畫第1至第4期特別預算支應，執行內容包括「水岸環境營造」、「水岸周邊水質改善、污水截流及下水道改善」、「水岸環境改善結合週邊環境營造」、「水岸遊憩據點特色地景營造」、「骨溪、農田排水、漁業環境營造及畜牧業污染改善」等項目。

審計部表示，截至今年3月底止，水利署補助縣市政府七批次水環境改善計畫共 225件，核定經費99億870萬餘元，已完成181件。

另，水利署為利推動該計畫，訂定全國水環境改善計畫執行作業注意事項，並每月辦理計畫執行檢討會議，據以督導及管考受補助各縣市政府的工程品質及進度。

但，根據水利署今年2月份執行檢討會議紀錄所載，工程施工量能不足者，計有彰化縣及嘉義縣共2件；規劃設計執行進度未如預期或未完成成果報告者，計有新竹縣及苗栗縣共4件；爭取今年度經費的工程案件，而尚未經水利署所屬河川分署審查認可者，計有台中市、宜蘭縣及新竹縣等3市縣共4件。

此外，工程案件經同意發包，而未完成決標作業者，計有台中市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、連江縣等5縣市共9件，顯示工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調之積極功能等情事，審計部已函請水利署研謀改善。

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