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    盧秀燕攜許淑華喊話！籲中央公佈關稅協議交換條件

    台中市長盧秀燕（前排左）今攜南投縣長許淑華（前排右）籲中央公佈與美方談判協議內容及交換條件。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕（前排左）今攜南投縣長許淑華（前排右）籲中央公佈與美方談判協議內容及交換條件。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/04 12:19

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國宣布對台20%對等關稅，賴清德總統台中市長盧秀燕今攜南投縣長許淑華再喊話中央，強調「支持並體諒中央跟美國談判的辛苦及不易，沒有苛責」，但希望中央能對國人開誠布公，盡速公佈跟美方的協內容及交換條件，讓國人能趕快因應；許淑華另認為，美國對台關稅公布後勢必將萬物齊漲，籲中央儘速發放普發1萬元，現在發放更具正當性。

    盧秀燕昨（3）日邀集許淑華及嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等8縣市首長，召開中台灣區域治理平台線上會議，聯合向中央政府提出「15項解方」，包括持續談判更低稅率、穩定匯率、編列特別預算、普發1萬現金、公開關稅談判內容及交換條件、分散海外市場等，呼籲全體國民當政府後盾，中央與地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

    盧秀燕今攜許淑華進行台中國際踩街嘉年華聯合行銷後，兩人再度向中央喊話。

    盧秀燕說，中央跟美國談判關稅是非常辛苦且不容易的事，她沒有苛責，要表達支持且體諒、諒解，但希望中央對全國人民能開誠佈公，因為目前大家對中央跟美方談判的內容只知關稅20%，但中央提出什麼交換條件及協議內容，大家都不太清楚，應比照其他國家對國人開誠佈公，儘速公佈協議內容及交換條件，讓國人可以及早加以因應。

    她說，中部從新竹以南、台南以北的8縣市是台灣製造業最大區域，絕大多數受衝擊的產業落在中部8縣市，8縣市長均責無旁貸且非常著急，縣市首長在第一線對產業的需求及心聲最清楚，8縣市聯合提出的15項建議案，希望中央能重視且採納。

    許淑華則強調，南投及雲嘉是中部重要糧倉及蔬果供應穩定市場的重要力量，南投草屯鎮及雲林是稻米主要產地，目前美國每年可進口台灣的稻米限6萬噸，超過每公斤就要課稅，農民最憂心政府提高美國米進口噸數或取消關稅，將衝擊台灣農業，盼政府談判是以能掌控範疇內去談判，絕不能用中小企業及農民權益作談判基準點，更絕對不能犧牲台灣立足點。

    她另促中央加速完成立院通過的普發1萬，因為關稅通過頭萬物齊漲，很多弱勢家庭首當其衝，普發1萬是及時雨，且現在發放更具正當性。

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