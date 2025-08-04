被質疑核安立場轉變 侯友宜：安全無虞就該延役不該政治討論

新北市長侯友宜表示，「以核減煤」立場未變，只要核電安全無虞，就可以來延役。（記者羅國嘉攝）

2025/08/04 11:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主推的「核三延役公投」8月23日將與7位藍委罷免案同一天投票，新北市長侯友宜日前指只要安全無虞，核三該延役就延役，並稱「核電是很棒的選項」，遭民進黨議員質疑市長以前都強調核安，現在支持核三延役，是不是立場改變？對此，侯友宜今（4）日表示，「以核減煤」立場未變，只要核電安全無虞，就可以來延役。

侯友宜指出，早在兩年多前已對核電表達立場，他一向主張「以核減煤」，只要核電安全無虞，就可以來延役。他強調，核電是基載電力，人民最需要的是不缺電，在供電穩定下，核電也能降低電費，這些都是他不變的目標。

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侯友宜表示，希望這不是一個政治議題，而是專業議題，回歸到專業討論，讓人民對核電的了解，更能夠知道核電才是最棒的基載電力，也是個乾淨能源。

至於外傳台中市長盧秀燕要不要表態的關鍵在於侯會不會表態，侯友宜說，現在一切面對台灣最主要的關稅、中南部水災等問題，全力把握當下把事情做好，讓人民能夠在水深火熱的過程當中及國際情勢的挑戰上能夠因應，這才是最主要的方向。

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