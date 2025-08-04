為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    閩南狼控八炯「模仿納粹」 德國在台協會臉書被洗版

    「閩南狼」陳柏源昨爆料，「八炯」的行為極端化，甚至要模仿「納粹」。（資料照）

    「閩南狼」陳柏源昨爆料，「八炯」的行為極端化，甚至要模仿「納粹」。（資料照）

    2025/08/04 12:02

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源昨（3）日晚間上傳影片爆料，昔日戰友、反共網紅「八炯」的行動極端化，甚至要模仿「納粹」，對此八炯今天也拍片回應並為此事道歉。受到此事件影響，有不少網友湧入德國在台協會的臉書專頁留言，要求出面說明、別「雙標」。

    「閩南狼」陳柏源昨在影片指控八炯言行極端化，包含在街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下對話中透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想。陳柏源也貼出對話內容佐證他的指控，表示八炯的作為背離反共初衷，走向極權化。

    針對陳柏源的指控，八炯今上傳影片指出，自從開始反共以來，時常被藍白、中共陣營貼上納粹標籤，面對這種攻擊，他也不知道該如何闢謠和自證。他坦言，這原本只是和好兄弟私下的玩笑，但是經過其他友人提醒，在深刻反省後發現此舉不妥，對此向大眾致歉。

    不過此事件也意外延燒至他處，許多網友跑到德國在台協會7月31日關於U12世界盃的貼文底下要求對於陳柏源的指控出面說明，許多網友留言酸諷：「該起床了，有人說要學納粹欸，你們怎麼看？」、「說好的譴責呢？」、「我想問一下，貴協會有沒有要譴責八炯啊？」、「搬椅子來等聲明，記得不要雙標喔。」、「哈嘍～出來打球囉！」、「德國這時候上班沒，要不要譴責一下？」、「納粹復活拉，德國在台協會別當作沒看到。」

    網友湧入德國在台協會的臉書貼文留言謾罵。（圖擷取自德國在台協會臉書粉絲專頁）

    網友湧入德國在台協會的臉書貼文留言謾罵。（圖擷取自德國在台協會臉書粉絲專頁）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播