閩南狼控八炯「模仿納粹」 德國在台協會臉書被洗版

「閩南狼」陳柏源昨爆料，「八炯」的行為極端化，甚至要模仿「納粹」。（資料照）

2025/08/04 12:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源昨（3）日晚間上傳影片爆料，昔日戰友、反共網紅「八炯」的行動極端化，甚至要模仿「納粹」，對此八炯今天也拍片回應並為此事道歉。受到此事件影響，有不少網友湧入德國在台協會的臉書專頁留言，要求出面說明、別「雙標」。

「閩南狼」陳柏源昨在影片指控八炯言行極端化，包含在街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下對話中透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想。陳柏源也貼出對話內容佐證他的指控，表示八炯的作為背離反共初衷，走向極權化。

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針對陳柏源的指控，八炯今上傳影片指出，自從開始反共以來，時常被藍白、中共陣營貼上納粹標籤，面對這種攻擊，他也不知道該如何闢謠和自證。他坦言，這原本只是和好兄弟私下的玩笑，但是經過其他友人提醒，在深刻反省後發現此舉不妥，對此向大眾致歉。

不過此事件也意外延燒至他處，許多網友跑到德國在台協會7月31日關於U12世界盃的貼文底下要求對於陳柏源的指控出面說明，許多網友留言酸諷：「該起床了，有人說要學納粹欸，你們怎麼看？」、「說好的譴責呢？」、「我想問一下，貴協會有沒有要譴責八炯啊？」、「搬椅子來等聲明，記得不要雙標喔。」、「哈嘍～出來打球囉！」、「德國這時候上班沒，要不要譴責一下？」、「納粹復活拉，德國在台協會別當作沒看到。」

網友湧入德國在台協會的臉書貼文留言謾罵。（圖擷取自德國在台協會臉書粉絲專頁）

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