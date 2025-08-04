拿中央補助款2.5億元 金門、馬祖特色園區延宕逾4年

審計部決算報告，有關經濟部中小及新創企業署補助地方政府建置城鄉特色產業園區部分，其中「馬祖城鄉特色產業園區」及「金門縣產遊博覽園區」2項補助計畫卻連年展延執行期間，並保留鉅額經費。（資料照）

2025/08/04 11:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會日前表決通過「行政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，但根據審計部相關決算報告，有關經濟部中小及新創企業署補助地方政府建置城鄉特色產業園區部分，其中「馬祖城鄉特色產業園區」及「金門縣產遊博覽園區」2項補助計畫卻連年展延執行期間，並保留鉅額經費，審計部促研謀完備的管考機制並落實執行。

審計部於113年度中央政府總決算審核報告中指出，經濟部中企署為發展城鄉特色產業，於前瞻計畫第1、2期編列預算17億5594萬餘元，辦理「城鄉特色產業園區補助計畫」，共計核定補助23項計畫，計畫期程為107至109年，截至113年底止，累計實現數15億8360萬餘元，應付保留數6861萬餘元，主要是「馬祖城鄉特色產業園區」及「金門縣產遊博覽園區」2項計畫未結案所致。

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審計部查核整體執行情形，發現相關補助條件、審查程序與評分項目及計畫展延等相關規範未盡周延，且未落實審查及管考機制，衍生23案補助計畫中，計有17案（占73.91％）申請展延，並於109至112年間，連年保留2億餘元至7億餘元不等的特別預算，且部分補助設施運用效益欠佳。

審計部指出，「馬祖城鄉特色產業園區」計畫部分，補助經費1億餘元，預計執行期程為107年4月至109年12月，但於規劃與審議時未考量園區用地尚未取得等不確定因素，又未及時辦理現場訪視或採取有效因應措施，並釐清連江縣政府計畫執行不良應負之責，終因園區工程開發問題延宕計畫執行逾4年仍未完成。

至於「金門縣產遊博覽園區」計畫部分，審計部指出，補助經費1億5198 萬元，預計執行期程為107年4月至109年12月，但於規劃及審議時未妥為辦理文化資產價值評估及溝通地上物拆遷事宜，又計畫執行階段未採取限期改善等積極性管考作為，致計畫連年展延及保留經費等情事。審計部已函請經濟部督促所屬中企署檢討改善。

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