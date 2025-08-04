王鴻薇：大支身兼文總執委「球員兼裁判」 賴清德切割是逃避責任

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/08/04 11:20

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇日前踢爆饒舌歌手大支的公司，4年內從國家拿了至少2029萬7019元，諷刺說「合法的飯不要嗎」？王鴻薇今日再表示，大支就是文總的執行委會，這種「球員兼裁判」的給錢方式，這是哪門子的規定。

王鴻薇指出，大支收到的補助，是中華文化總會去函給證券交易所，要求其「自由捐贈」，三次總計1000萬的補助。中華文化總會昨天發文，稱其補助依「規定」辦理，對大支無特殊待遇，試圖滅火撇清責任。大支自己也發長文，辯稱歌曲沒有要攻擊誰，還說「審核嚴，每年過多少不一定。」但隨後即被踢爆，文總的執行委會名單赫然出現曾冠榕，也就是大支，文總這種「球員兼裁判」的給錢方式，這是哪門子的規定。

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王鴻薇表示，大支的人人有功練音樂工作室，依文總指示，接受證交所的補助，沒有利益迴避公然圖利文總自家委員。大支本人，本名叫曾冠榕，他自己就是中華文化總會的執行委員。而中華文化總會，去函要求證券交易所，自由捐贈給資本額只有10萬的獨資公司，而且還是每年固定給錢，大支辯稱的「審核嚴格」、中華文化總會的「未有特殊待遇」，如何取信社會大眾。

王鴻薇進一步表示，進一步翻開這份中華文化總會的各委員名單來看，除了大支以外，還有大罷免要角。首先當然是罷免總指揮，自己聲稱是民進黨要他發起大罷免的曹興誠，也是執行委員。光是零日攻擊，就獲得文策院加上國發基金1億3千多萬新台幣投資鉅資。其次在大罷免其間走訪雙北各地支持罷免的通靈少女「劉柏君」也是執行委員，大罷免期間高舉抗中保台高調進行罷免，「通靈少女」其實直通執政黨天聽。

王鴻薇說，另外還有出來號召拍攝支持罷免影片的「楊力州」也名列執行委員，還有一位楊力州身旁帶著的「王師」是候補執行委員。兩人一起上政論節目一搭一唱，賣力幫執政黨搞大罷免。原來這些挺大罷免的文化人、音樂人，通通都收列在中華文化總會，在賴清德帶領下，文總變賴總。

王鴻薇表示，人是賴清德用的，錢是賴總統要求發的，總統兼中華文化總會會長的賴清德，此時再跟大支切割，只不過是逃避責任。

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