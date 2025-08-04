陳玉珍嗆砍國土韌性預算 民進黨轟秋後算帳：親中法案也重演？

民進黨發言人吳崢4日召開「秋後算帳砍預算？國民黨又想打壓海巡國防」記者會，呼籲國民黨勿砍國防預算削弱國防力量。（記者塗建榮攝）

2025/08/04 11:19

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委陳玉珍上週末在造勢活動揚言，若行政院打算修掉普發現金，國民黨團就修掉國土安全韌性預算，讓普發一萬元不必舉債。民進黨發言人吳崢、韓瑩今開記者會質疑，國民黨在罷免後就秋後算帳砍預算，打壓海巡、國防，藍營其他「洗產地」、「洗人口」等親中法案，是不是也都要重演？

吳崢質疑，陳玉珍說要將強化國土安全韌性的特別預算1500億元修掉，是國民黨團的意思嗎？是在下馬威、嗆聲要翻桌，把藍綠白共識下通過的預算再刪除嗎？砍掉國防、海巡預算，將嚴重打擊國軍與海巡弟兄士氣與裝備，希望國民黨不要726投票結束、沒有罷免壓力，就秋後算帳、搞報復。

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吳崢提到，海委會主委管碧玲披露，海巡署已經陷入賒帳窘境，蘇澳艦、花蓮艦都已經準備好驗收交船，但因總預算遭刪減，花蓮艦還欠尾款4757萬元、2000噸級的遠洋巡護船短缺3億210萬元，蘇澳艦短缺價金3億6885萬元，管碧玲只能登門拜託廠商讓我們欠款，甚至因為預算未編列利息，要拜託廠商吸收差額，難道在這種情況下，國民黨還要再砍國土安全韌性預算嗎？

韓瑩表示，藍白立委在726罷免投票前說支持國防、留下國土安全韌性預算，沒想到陳玉珍事後翻盤，那此前陳玉珍因為「洗產地」爭議要延後推動的離島建設條例，是不是要繼續推動？還有其他如「洗人口」（中配六改四）、宣告台灣與中國「內戰狀態」等親中法案，是不是都要重演？因為現在已經沒在怕、沒在演。

韓瑩進一步質疑，「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康先前放假消息說台美對等關稅32%，公布後又將關稅20%與匯率升值12%扯在一起加總，連財經專業的國民黨主席朱立倫都跟著說，難道黑馬加白馬會變班馬嗎？到底怎麼算的？

韓瑩指出，匯率是變動的、關稅是固定的，數字會說話，央行公布的美元升貶幅度，113年以來，新台幣兌美元升值9.18%，如從112年以來起算，升值幅度是2.36%，匯率一直在28-33之間波動，國民黨卻一直用匯率升值12%恐嚇造成人心惶惶，朱立倫5月還宣稱我們會被列入嚴重的匯率操縱名單，但其實台灣一直是在匯率觀察名單中，藍營如果真心關心民生，應該團結支持政府對美談判，一再散播錯誤訊息、恐嚇言論，都是不必要的。

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）4日召開記者會，憂心國民黨砍國防預算、大舉通過親中法案，削弱台灣抵抗能力。（記者塗建榮攝）

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