中央補助地方2.4億發展「地方創生」 審計部：9成計畫未能依限完成

各縣市地方創生案件。（圖取自國發會官網）

2025/08/04 10:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕審計部113年度中央政府總決算審核報告揭露，國發會為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，斥資2億4829萬補助地方政府，辦理地方創生公有建築空間整備活化補助計畫，惟近2成計畫於核定後撤案、9成計畫未能依限完成。

立法院日前在藍白立委席次優勢下表決通過「政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，要求中央政府立即將一般性補助款足額撥付地方政府。不過，審計部決算報告顯示，地方政府去年執行中央補助款情形，並未達成預期成效。

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報告指出，國發會為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，於前瞻計畫特別預算第3期、第4期「城鄉建設」、「加速推動地方創生」項下辦理「地方創生公有建築空間整備活化」，補助縣市政府因應推動地方創生事業經營需要，進行既有公有建築空間室內、室外基本裝修及空調等相關規劃設計及工程，整建後供廠商進駐營運地方創生事業，以創造地方發展契機。

不過，截至2024年底止，核定補助51案，經費2億4829萬餘元，其中經撤案者9案、執行中者11案、已結案者31案。

報告批評，經查執行情形，撤案的9案中，除1案因規劃設計期程延宕、申請建照遲未能通過等，且未能研提具體改善方案，經國發會廢止補助案外，其餘8案皆為地方政府因政策變更、未及納編自籌款預算等自行撤案，核定計畫整體撤案率近2成、17.65％，恐影響補助資源分配有效性，並排擠其他潛力案源。

值得注意的是，實際執行42案中，僅3案於核定公告後一年內結案，其餘39案皆未依限完工，截至去年底止，尚在執行中者計11 案，因變更設計等，全數未撥付市縣政府，執行進度未如預期。

報告質疑，已結案31案中，截至今年3月底止，處於未委外營運狀態者計有2案，其中1案迄2024年底止已近3年尚無團隊進駐營運；另1案原進駐團隊營運至去年9月後離駐，截至今年3月底止尚未有新團隊進駐，空間閒置逾半年等情事，經函請國發會研謀改善。

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