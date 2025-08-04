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    中央補助地方8.6億汰換殯儀館 審計部報告揭「達成率未及3成」

    新北市立殯儀館。（資料照）

    新北市立殯儀館。（資料照）

    2025/08/04 10:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕審計部113年度中央政府總決算審核報告揭露，中央編列計畫預算8.6億餘元，補助地方政府改善殯葬設施不足及老舊問題，但部分補助案件已屆預計完工期程仍未辦竣，且計畫期程將屆，半數績效指標累積達成率未及3成。

    立法院日前在藍白立委席次優勢下表決通過「政院將補助款足額撥付地方政府公決案」，要求中央政府立即將一般性補助款足額撥付地方政府。不過，審計部決算報告顯示，地方政府去年執行中央補助款情形，並未達成預期目標。

    報告揭露，內政部推動殯葬設施量能提升計畫，補助地方政府改善殯葬設施不足和老舊問題，惟部分補助案件因工程多次流標，已屆預計完工期程仍未辦竣，且計畫期程將屆，半數績效指標累積達成率未及3成。

    報告質疑，申請補助傳統公墓更新案量未如預期，應督導加速推動執行及加強控管，因應社會殯葬需求，推動傳統公墓更新轉型，以提升殯葬設施可及性，及優化治喪服務量能與環境。

    報告說明，內政部為因應國人治喪觀念轉變和殯葬設施不足或老舊等事宜，推動「殯葬設施量能提升計畫」，計畫期程為111至114年度，補助地方政府增汰換火化場、殯儀館等殯葬設施，推動傳統公墓及原住民鄉鎮、市、區公墓更新或增設環保葬園區，提升優化治喪服務量能與環境。

    不過，截至113年度止，內政部編列計畫預算8億6024萬餘元，已核定補助新北市等19個地方政府申請相關殯葬計畫63件。經查執行情形，半數績效指標項目累積達成率未及3成。

    報告強調，國人喪俗觀念轉變，環保葬比率逐年增加，但申請補助傳統公墓更新辦理環保葬園區案量未如預期等情事，經函請內政部督導加速推動執行及加強控管，因應社會殯葬需求，推動傳統公墓更新轉型，以提升殯葬設施可及性，及優化治喪服務量能與環境。

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