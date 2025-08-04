民進黨攻入議場被嗆「我就把它燒掉」 藍委鄭天財不起訴

國民黨立委鄭天財對民進黨立委助理嗆聲，「你們全部進去啦，我就把它燒掉」。（資料照，記者謝君臨翻攝）

2025/08/04 10:12

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨立委在去年12月20日準備「選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法」3大修正草案三讀過關，民進黨於19日出招，摸黑闖入議場內佔領主席，沒料到，國民黨立委鄭天財怒嗆說：「你們全部進去啦，我就把它燒掉」被告恐嚇公眾罪嫌，但台北地檢署認為，鄭是在爭吵之下因一時情緒氣憤而說出這些話，是否確有恐嚇公眾主觀犯意，仍有疑問，以罪嫌不足處分不起訴。

國民黨在立法院院會強行通過「選罷法、憲法訴訟法及財劃法」3大爭議法案；民團前一日晚間在立法院外舉辦「冬季青鳥在台北：討伐傅崐萁大遊行」，藝人楊烈現身參與遊行，上萬民眾手拿手燈，繞行立法院周邊濟南路、中山南路、忠孝東路一圈，高喊傅崐萁下台。

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民進黨立委晚間則發動突襲攻入議場占領主席台，準備挑燈夜戰；國民黨立委陳玉珍與鄭天財欲爬窗進入不成，鄭竟對現場民進黨立委、抗議民眾嗆聲「你們全部進去啦，我就把它（議場）燒掉」，被告恐嚇公眾罪嫌。

檢方認為，雙方當時爆發嚴重衝突，持續發生推擠、互相叫囂喊話狀況，本來就處在劍拔弩張的激動氛圍中，鄭在此爭吵情形下，因一時情緒氣憤而說出這些話，是否確有恐嚇公眾主觀犯意，仍有疑問，最後以犯嫌不足處分不起訴。

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