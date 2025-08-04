中國海警船又擾東沙！巡護八號緊盯對峙監控 海巡懷疑動機不善

中國海警船侵擾東沙測試海巡署勤務，巡護八號監控最近距離僅1浬。（海巡署提供）

2025/08/04 09:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國海警船「3102」侵擾8月2日下午東沙島海域，經海巡署調派「巡護八號」監控，雙方最近距離僅1浬，直到8月3日下午近4點才駛離；海巡署研判，中方恐在測試海巡署海上勤務部署及機動應處作為。

海巡署今天上午發布新聞稿指出，東沙指揮部2日下午2點50分，在東沙島西北方28.1浬處，偵獲中國海警「3102」持續朝南航行，依其航向及航速研判將進入東沙管轄水域，隨即以無線電廣播驅離，但未獲回應，立刻調派「巡護八號」加速前往；下午5點34分，「巡護八號」抵達東沙島西南方10.3浬位置監控中國海警「3102」，實施廣播驅離。

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8月2日傍晚6點10分，中國海警「3102」一度關閉AIS企圖隱匿航跡，「巡護八號」持續併航監控並以船用雷達偵測行蹤，「3102」於晚上7點35分再次開啟AIS，且航向突然急轉朝北，不排除以此舉測試海巡署海上勤務部署及機動應處作為。

海巡署強調，「巡護八號」併航驅離中國海警「3102」期間，兩船最近距離僅1浬，昨（3）日下午3點45分，中國海警「3102」於東沙島北方27.9浬，以航速9節，航向北北西航離東沙海域。

中國海警船侵擾東沙測試海巡署勤務，巡護八號監控最近距離僅1浬。（海巡署提供）

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