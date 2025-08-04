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    罷免並非撕裂社會 沈伯洋：讓對國會的憤怒沒有走向街頭暴力

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/08/04 09:35

    〔記者謝君臨／台北報導〕備戰823第二波罷免投票，民進黨立委沈伯洋表示，有人說罷免讓社會撕裂，他想引用中研院政治所副研究員鮑彤（Nathan Batto）的觀察。他說，他不認為這是撕裂，因為這場罷免真正重要的是，它讓對國會的憤怒沒有走向街頭暴力，而是進入制度內部，成為一次民主機制（罷免）成功承接社會能量的練習。

    沈伯洋說，這禮拜跑了幾場罷團行程，分享一些觀察。他表示，726罷免涉及2千多個里，包括中研院社會學研究所研究員林宗弘等學者根據催票率等變項，做了公開的回歸分析，有以下幾個結果值得注意。

    沈伯洋指出，根據模型估計，即便是國民黨與民眾黨的支持者，也各有一成多的人投下了同意罷免票。罷團的說服力很確實地跨越了基本盤。這些選票不是民進黨「催出來的」，而是志工靠著一步一腳印，說服了不屬於綠營的選民，認為國會制度與國家安全值得守住。反觀民進黨卻未能完全動員出自己的支持者，這是個必須正視、也是這幾天在持續解決的問題。

    沈伯洋說，數據顯示，持續與社會對話國安議題是有感的；但同時，國民黨能夠有效動員反對者，也反映出民間對執政表現的怨氣，內政完全沒有鬆懈空間。

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