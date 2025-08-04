罷免失利後林口淨灘 「罷洪」志工以行動延續公民參與

日前清晨8位志工自發前往林口寶斗厝海灘，展開淨灘行動，撿拾海岸垃圾，維護環境整潔，以實際行動表達公民意識。（圖取自「罷洪！刻不容楷」臉書粉專）

2025/08/04 08:57

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日全數遭否決，儘管未如罷團所願，但公民團體「罷洪！刻不容楷」志工並未氣餒，反而以行動延續初衷，日前清晨8位志工自發前往林口寶斗厝海灘，展開淨灘行動，撿拾海岸垃圾，維護環境整潔，以實際行動表達公民意識。

「罷洪！刻不容楷」在臉書發文指出，726的投票塵埃落定，雖然結果未如所願，但這一路走來，卻用行動表達了自己的意志。回顧這段日子「我們在炎炎夏日裡，拿著宣傳單奔走在巷弄間；在夜深人靜時，反覆討論每一個訴求的字眼；以微薄的力量，呼喚更多人關注、思考、發聲。」或許最終未能改變現狀，但證明了公民參與意識已經抬頭，也不會再沉默。

請繼續往下閱讀...

為延續公民力量，「罷洪！刻不容楷」日前約8位志工發起自主淨灘行動，清晨一早到林口寶斗厝海灘，撿拾約16袋海洋垃圾，在陽光下，志工依舊堅定地微笑，互相鼓勵「這是我們能為社區做的，最踏實的幫助。」

罷團表示，未來的路還很長，決定持續投入利用閒暇時間，舉辦公益活動、關懷鄰里；在在地活動中，宣揚環保與公民參與；用小小的作為，累積大大的力量。這不只是一場運動的終點，而是另一段旅程的開始。讓公民參與精神化為日常的一部分，化為看得見的改變。

日前清晨8位志工自發前往林口寶斗厝海灘，展開淨灘行動，撿拾海岸垃圾，維護環境整潔，以實際行動表達公民意識。（圖取自「罷洪！刻不容楷」臉書粉專）

日前清晨8位志工自發前往林口寶斗厝海灘，展開淨灘行動，撿拾海岸垃圾，維護環境整潔，以實際行動表達公民意識。（圖取自「罷洪！刻不容楷」臉書粉專）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法