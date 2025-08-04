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    黃淑君批不認真、行為沒品 葉元之駁造謠

    新北市議員黃淑君（左）批評板橋東區立委葉元之（右）不認真、行為沒品，葉反駁指黃淑君到處造謠，只會搞罷免。（資料照）

    新北市議員黃淑君（左）批評板橋東區立委葉元之（右）不認真、行為沒品，葉反駁指黃淑君到處造謠，只會搞罷免。（資料照）

    2025/08/04 07:57

    〔記者賴筱桐／新北報導〕躲過罷免危機的新北市板橋東區立委葉元之，因昨晚（3日）開直播，指南下協助救災的民進黨代理秘書長何博文在演戲，引發何的子弟兵、新北市議員黃淑君不滿，痛罵葉元之超級不認真、行為沒品，讓人看不起；葉今天回嗆，黃淑君惱羞成怒，只會搞罷免，目的是為了讓何博文回來選板橋立委。

    「葉元之，你才讓我看不起你！」黃淑君昨深夜在臉書痛罵，她的師父何博文為了參選立委，擴大對地方的貢獻，放棄議員連任，讓她有機會參選議員、延續服務，地方的人都有眼睛，何博文8年擔任議員有多努力，而她當選議員後，這3年有多認真。

    黃淑君批評，葉元之擔任議員職務「超級」不認真，開會時沒看過幾次發言，「幾次還高估你了，印象中只有2次」，常常上節目亂說一通，還自以為很厲害，後來當立委到處亂說話，引發地方不滿；某次她請教葉元之財劃法審查程序，直接被對方封鎖，葉到處罵她還不敢講名字，地方人士轉述葉沒品的行徑，大嘆「這居然是板東的立委」。

    黃淑君質疑，「你跟侯友宜會勘先離開是事實，你好意思說我陷害你？是我叫你離開的嗎？」葉元之不認真，行為又沒品，打從心底看不起他。

    葉元之回應，認不認真不是黃淑君來評價，選民自有公斷，不論質詢或地方服務，他都很認真，反而是黃不務正業、搞罷免，才是不認真，選民選黃淑君當議員不是為了搞罷免，幫何博文佔位置、做宣傳，黃才是本末倒置、惱羞成怒。

    葉元之說，黃淑君造謠、抹黑他1年多，例如板橋溪北公園會勘，當時會勘已結束，市長侯友宜準備上車，被黃淑君等一群人圍住講其他話題，他才離場，結果黃淑君到處造謠，目的是把他罷免掉，好讓何博文再回來板橋選立委。

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