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    全台罷團物資湧入南投！力挺罷免馬文君

    南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」，在獲得全台罷團支援的罷免物資後，忙著分類、重貼標籤，要將罷免文宣發揮最大效益。（「草屯罷馬志工團」提供）

    南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」，在獲得全台罷團支援的罷免物資後，忙著分類、重貼標籤，要將罷免文宣發揮最大效益。（「草屯罷馬志工團」提供）

    2025/08/04 07:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥將在8月23日投票，「草屯罷馬志工團」近日獲得全台罷團志工支援，許多罷免物資湧入草屯據點，現場堆積如山，讓罷馬志工更添信心，盼將文宣最大化利用，爭取更多民眾支持。

    草屯罷馬志工團表示，726之後罷免運動由南投等地接下棒子，此次物資主要來自已經完成投票的罷團，包括「微光花蓮」、「淘汰牛氓」、「破蛋除魯」、「大安強強滾」、「罷洪！刻不容楷」及「新竹林志潔服務處」等團體，罷團夥伴在罷免投票結束後，便將物資全力轉向南投，展現全台公民連線的團結行動，力挺南投民眾罷免馬文君。

    罷馬志工團說，面對大批湧入的物資，草屯的志工們也積極投入整備工作，逐箱分類、重貼標籤，將各式文宣、貼紙、文創品進行清點與分裝，要讓每一份物資在重新整理後，獲得最大化的利用，並在後續的舉牌、車掃、街講與定點宣傳等場合，發揮最大效益。

    志工也說，感謝全國各地夥伴挺身支援南投，7月26日罷免投票落幕後，就是8月23日南投罷免的起點，接下來志工們將全力衝刺，力拚罷馬過關。

    南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」，獲得全台罷團志工支援許多罷免物資，在草屯的罷免辦公室可見一箱箱堆積如山的文宣，成為志工們的街掃利器。（「草屯罷馬志工團」提供）

    南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」，獲得全台罷團志工支援許多罷免物資，在草屯的罷免辦公室可見一箱箱堆積如山的文宣，成為志工們的街掃利器。（「草屯罷馬志工團」提供）

    南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」，獲得全台罷團志工支援許多罷免物資，在草屯的罷免辦公室可見一箱箱堆積如山的文宣，成為志工們的街掃利器。（「草屯罷馬志工團」提供）

    南投罷免立委馬文君的「草屯罷馬志工團」，獲得全台罷團志工支援許多罷免物資，在草屯的罷免辦公室可見一箱箱堆積如山的文宣，成為志工們的街掃利器。（「草屯罷馬志工團」提供）

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