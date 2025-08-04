風雨試煉信念 南投罷團志工堅守街頭宣傳罷免

南投豪雨不斷，罷團志工冒著風雨在中興新村高舉宣傳罷免藍委馬文君、游顥的旗幟。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/04 08:05

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣這幾天豪雨不斷，惟南投縣「草屯罷馬志工團」、「去游除垢」公民團體罷免行動不停歇，除積極整軍備戰，整理盤點各罷團送來的物資外，志工也不畏滂沱大雨，穿著雨衣站在街頭舉牌、舉旗宣傳罷免國民黨立委馬文君及游顥，堅持走完罷免行動最後一里路。

首波罷免投票落幕，第二波罷免7名藍委投票，8月23日將在台中、南投、新北及新竹登場，近日包括「微光花蓮」、「淘汰牛氓」、「破蛋除魯」、「大安強強滾」、「罷洪！刻不容楷」及「新竹林志潔服務處」等團體，在完成罷免任務後，紛紛將剩餘物資送到南投，由罷免馬文君的草屯罷馬志工團負責盤點整理，將各式文宣、貼紙、文創品進行清點與分裝，逐箱分類、重貼標籤，讓每一份物資都被重新整理、最大化利用，確保在後續舉牌、車掃、街講與定點宣傳中發揮最強效益。

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此外，這幾天南投縣雖持續受暴雨侵襲，但罷團志工們仍一大早即穿著雨衣、不畏風雨站在街頭舉牌、舉旗宣傳罷免，罷團志工表示，風雨中生信心，這場風雨，正是信念的試煉，風雨越大，志工越不退，志工將一步一腳印，持續向民眾傳達8月23日投下「同意罷免」，讓違逆民意、背離基層的不適任藍委下台！

南投縣罷團志工冒雨在竹山街頭宣傳罷免行動，堅持走完罷免行動最後一里路。（「去游除垢」罷團提供）

南投縣「草屯罷馬志工團」志工，忙著整理各地罷團送來物資。（「草屯罷馬志工團」提供）

南投豪雨不斷，罷團志工冒著風雨站在路口，高舉宣傳罷免藍委馬文君、游顥的旗幟。（「去游除垢」罷團提供）

南投罷團志工，佇立在風雨中的路口，舉牌宣傳罷免行動，展現堅持走完罷免行動最後一里路信念。（「去游除垢」罷團提供）

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