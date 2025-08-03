桃園6藍委罷免失敗！罷團中壢謝票高喊「謝謝一起守護民主」

桃三選區罷團在中壢路口謝票，高喊「謝謝一起守護民主」。（記者李容萍攝）

2025/08/03 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕第一波大罷免投票結果7月26日出爐，桃園市6席藍委反罷全壘打，第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊今（8月3日）天傍晚在中壢區展開謝票行程，近20名志工一字排開站在路口，高喊「謝謝一起守護民主」，強調未來團隊不會解散，正研議是否改名「中壢大團結」等名稱，將持續監督政府、監督在地，讓所住、所愛的地方變的更好。

「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊領銜人羅怡雯（暱稱大媽）受訪表示，團隊志工今天都是雀躍地出來謝票，雖然大罷免投票結果沒有過關，大家沒有因此灰心喪志，仍然覺得民主是充滿希望，希望藉由站出來謝謝投票給同意罷免的選民，也希望這些投票給同意罷免的選民不要灰心，在守護民主的這條路上一起繼續耕耘。

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面對823另一波罷免投票，羅怡雯提到，8月1日、2日分別送了兩批物資到台中和南投，這些物資有面紙、扇子、宣傳小物，還有同意罷免的大旗，會有號召和氣勢，希望兩地罷團也能在8月23日投票日時，也能有像大旗般的氣勢、一切順順利利，而桃三選區罷團不會解散，志工會持續耕耘在地，把這個民主的力量凝聚起來，大家會持續監督政府、監督在地，讓這個地方變的更好。

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