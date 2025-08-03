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    高虹安誣告罪判6個月嗆再告 陳時奮回嗆再以誣告回敬

    高虹安誣告罪高院判6個月嗆再告網友，旅美教授陳時奮也提供相關資料回嗆高有膽就再提告，他將再以誣告回敬。（照片取自陳時奮臉書）

    高虹安誣告罪高院判6個月嗆再告網友，旅美教授陳時奮也提供相關資料回嗆高有膽就再提告，他將再以誣告回敬。（照片取自陳時奮臉書）

    2025/08/03 22:08

    〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安因博士論文2022年對旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）提誹謗之訴。但陳時奮獲不起訴後，對高虹安提出誣告之訴，結果一審高被判10個月，二審高改判6個月。而高虹安昨天（2日）發文對有網友稱她「偷偷上網修改論文」情事要撤文，否則保留法律追究權利。對此，陳時奮今天也發文提到高虹安誣告他已被判刑，卻又企圖利用濫訴打壓網友的言論自由。因此他將公開事實，證明高虹安誣告他之前確實有「偷偷改論文」的惡行。並回嗆如果高虹安認為他所言不實，有膽就再對他提告，他一定再以誣告回敬。

    陳時奮提到無意與滿嘴謊言的高虹安糾纏，但也不容許高繼續胡說八道，並將事實經過用近1500字及搭配照片述說高虹安確實曾「偷偷改論文」，並稱看到高虹安這兩天的言論與發文，認為高院法官應會感到憤怒：「都給妳減了4個月的刑期，希望妳能檢討改過，卻還在網路重複已經在法庭被揭穿的謊言。」

    陳時奮認為，高虹安自己說謊，卻還威脅提告説實話的人，企圖利用訴訟打壓不利於她的言論。高院的法官看到了會更生氣，因為這就是高當初欺負他的手法。而為不讓高虹安得逞，他只好繼續與高糾纏。也呼籲網友，不要因高虹安的威脅噤聲。個人的榮辱事小，但社會不能沒有是非對錯。並稱高虹安若認為這篇貼文有不實的內容，可對他提告誹謗，他絕對反告誣告。

    高虹安誣告罪高院判6個月，嗆再告網友。（資料照，記者洪美秀攝）

    高虹安誣告罪高院判6個月，嗆再告網友。（資料照，記者洪美秀攝）

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