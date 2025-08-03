新北2里長遭指具中國籍 當事人反駁 市府啟動審查

新北市民政局回應，目前新北有2位設籍中國里長，市府已依相關規定啟動審查程序，並依法通知當事人限期補正。（記者羅國嘉攝）

2025/08/03 20:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕內政部今年1月查核確認5名現任村里長具有中華人民共和國國籍，去函要求村里長主管機關鄉鎮市公所依照《國籍法》辦理，其中包含新北市有中和區崇南里長林秀貞、土城區延壽里長滕月蘭等2名在內。對此，民政局回應，目前新北有2位設籍中國里長，市府已依相關規定啟動審查程序，並依法通知當事人限期補正；林秀貞不滿，從頭到尾根本沒有「中國籍」相關文件，如何提供不存在東西「簡直莫名其妙。」

滕月蘭來自中國江西省，她說，1995年嫁來台灣後，於2000年已放棄中國身分，才取得中華民國身分證。25年前政府未要求須返回中國辦公證，後來法令修改，需要辦理公證，才可取得中華民國身分證，因此直到收到內政部信件於去年過年前，已返回中國重新補辦公證手續。

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林秀貞則來自中國福建省，她也說，2006年申辦中華民國身分證時，已依政府要求，回中國註銷中國戶籍，並置當地公證處公證，所有文件由公證處寄發至海基會，所以早已不具中國身分。現在內政部又發函要求提供「中國籍」文件，完全沒有這種東西。如何提供不存在的東西，「簡直莫名其妙。」

民政局表示，里長已提出放棄國籍相關補充資料，惟其所檢具文件是否足資作為放棄中國國籍正式憑證，尚有法律適用及認定疑義。市府已正式函請內政部協助釐清該等資料是否符合國籍法第廿條所定要件，俾利後續審認處置。

另，因本案涉及中國地區人民身分認定及兩岸法制架構適用基礎，攸關人民參政權保障與行政合法性，也同步函請大陸委員會針對相關法律認定與政策適用釋示，以利地方政府作業標準一致，落實依法行政。

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