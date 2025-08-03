陳沂稱總統公布普發現金條例=不違憲 林智群舉國會擴權案狠打臉

網紅陳沂多次與律師林智群在網上隔空互槓。（資料照）

2025/08/03 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德上週五（1日）公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中包括藍白聯手強加的普發現金1萬元。網紅陳沂今天（3日）點名先前直指立法院增列預算普發現金一舉違憲的律師林智群，揶揄稱現在總統公布了，林智群也要去跳腳抗議嗎？林智群隨即提出去年被憲法法庭宣告違憲的國會擴權案打臉陳沂，「三斤你這個法律程度，也敢侃侃而談法律喔？」

賴清德本月1日公布立院三讀通過的特別條例，該條例第三條即藍白自行增列2350億用於普發現金1萬元。不過行政院長卓榮泰日前在行政院會中表示，立法院針對預算案、法律案大幅增加歲出，有憲法上與法律上的瑕疵，政院未來有必要思考，在適當時機提出釋憲。

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陳沂今天在臉書發文稱：「立法院三讀通過特別條例，要全民普發一萬。我們敬愛的賴清德總統，也正式發布總統令，宣布條例即日起生效，恭喜各位，一萬塊發下來了！不過之前林X群大律師不是說普發一萬違憲嗎？還叫我去問媽媽，那違憲的事情總統可以擅自作主嗎？然後之前口口聲聲說不領的那些人，真的不會去領吧？希望他們說到做到！台電需要補助呀！」

林智群隨即也在臉書回擊，「藍白去年通過的國會擴權法案，總統也是有公布喔！憲法法庭只針對『已經公布生效的法律』進行審查，總統不公布，怎麼成爲憲法法庭審查標的？總統公布等於不違憲？那國會擴權法案也被總統公布，怎麼會被憲法法庭宣告違憲？三斤你這個法律程度，也敢侃侃而談法律喔？到底是哪裡來的勇氣啊？法律系畢業的法盲就跟日本生產的壓縮機一樣稀有！」

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