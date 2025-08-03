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    「丹娜絲風災特別條例」納入728水災？政院：將擴大適用

    行政院將於8月7日提出「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案。（資料照）

    行政院將於8月7日提出「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」草案。（資料照）

    2025/08/03 19:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界關心「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」適用範圍，行政院發言人李慧芝今（3）日表示，行政院長卓榮泰今日視導「0728豪雨災害應變中心」時指示，目前草擬階段的重建特別條例草案，將一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求。

    李慧芝指出，丹娜絲颱風風災是百年罕見由台灣海峽北上並從嘉義登陸的颱風，造成台灣西南部地區嚴重災損，在極端氣候影響下，雲嘉南甚至高屏地區，都持續受到西南氣流的強降雨影響，在上（7）月28日後接連發生水災，連續的災情使得重建工作更需要中央整合協助。

    擬8月7日提草案

    李慧芝指出，卓揆已在上週四院會時宣布啟動研擬「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，並擬於8月7日提出草案，今日在視導「0728豪雨災害應變中心」時進一步指示，目前草擬階段的重建特別條例草案，將會一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求。

    除災後的復原重建以外，李慧芝表示，卓揆非常重視未來治水工程的擘劃，因此在今日視導災害應變中心時，指示受災地區後續治水需求，包括內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，都將納入4年1千億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中，希望在歷年治水工程的基礎上，做好源頭與末端工作。

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