為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國關稅20％ 鍾東錦：勢必造成相當程度衝擊

    鍾東錦說，美國課台灣20%關稅，勢必造成相當程度的衝擊。（苗縣府提供）

    鍾東錦說，美國課台灣20%關稅，勢必造成相當程度的衝擊。（苗縣府提供）

    2025/08/03 19:40

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中部八縣市首長視訊會議於今（3）日下午登場，對美國關稅問題成為焦點。苗栗縣長鍾東錦表示，美國對台關稅為20％，此一稅率對中部以出口為導向的產業而言，仍是沈重的挑戰。鍾東錦強調，苗栗縣產業以中小企業為主，近年園區發展已日趨成熟，半導體、電動車零組件和機密機械出口北美比重極高，另牽涉汽車零組件、模具加工等產業，因其抗風險能力有限，勢必造成相當程度的衝擊。

    鍾東錦於會前聽取工商、農業、衛生、財政、勞青等局處及工策會簡報後，與參與首長討論。

    鍾東錦在視訊會議後指出，他於會議中簡述縣府參酌企業訪談與分析後，因應美國關稅政策，包括「產業關稅衝擊應變小組」跨局處統籌處理企業需求與危機協調；設立「一站式企業服務平台」，協助企業爭取補助、融資及稅務減免等；已陸續完成企業訪視與產業座談，聽取基層心聲和開放型需求；建構「就業轉型與人才訓練平台」，針對有裁員風險企業，提供勞工轉職、職訓及心理支持；強化數據分析與預警機制，嚴密監測出口情形並預判風險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播