美國關稅20％ 鍾東錦：勢必造成相當程度衝擊

鍾東錦說，美國課台灣20%關稅，勢必造成相當程度的衝擊。（苗縣府提供）

2025/08/03 19:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中部八縣市首長視訊會議於今（3）日下午登場，對美國關稅問題成為焦點。苗栗縣長鍾東錦表示，美國對台關稅為20％，此一稅率對中部以出口為導向的產業而言，仍是沈重的挑戰。鍾東錦強調，苗栗縣產業以中小企業為主，近年園區發展已日趨成熟，半導體、電動車零組件和機密機械出口北美比重極高，另牽涉汽車零組件、模具加工等產業，因其抗風險能力有限，勢必造成相當程度的衝擊。

鍾東錦於會前聽取工商、農業、衛生、財政、勞青等局處及工策會簡報後，與參與首長討論。

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鍾東錦在視訊會議後指出，他於會議中簡述縣府參酌企業訪談與分析後，因應美國關稅政策，包括「產業關稅衝擊應變小組」跨局處統籌處理企業需求與危機協調；設立「一站式企業服務平台」，協助企業爭取補助、融資及稅務減免等；已陸續完成企業訪視與產業座談，聽取基層心聲和開放型需求；建構「就業轉型與人才訓練平台」，針對有裁員風險企業，提供勞工轉職、職訓及心理支持；強化數據分析與預警機制，嚴密監測出口情形並預判風險。

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